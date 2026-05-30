۹ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۴۷

مدیرعامل آتش نشانی مریوان:

سقوط پراید به سد گاران جان مادر و دختر نودشه ای را گرفت

سرویس کردستان - مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مریوان گفت: بر اثر سقوط یک دستگاه خودروی پراید به داخل سد گاران، مادر و دختر اهل نودشه جان خود را از دست دادند.

رضوانی در گفت وگو با خبرنگار کرد پرس، گفت: در پی اعلام حادثه به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی، تیم غواصی این سازمان بلافاصله به محل وقوع حادثه در سد گاران اعزام شد.

وی افزود: بررسی های اولیه نشان داد یک دستگاه خودروی پراید با پلاک مریوان که دو سرنشین زن، شامل مادر و دختر اهل نودشه، در آن حضور داشتند به داخل سد سقوط کرده است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی مریوان اظهار کرد: نیروهای غواصی پس از عملیات جست وجو، خودرو و سرنشینان آن را از آب خارج کردند.

رضوانی با بیان اینکه هر دو سرنشین در این حادثه جان باخته بودند، ادامه داد: پیکر این افراد پس از خارج شدن از آب، برای انجام اقدامات لازم توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شد.

