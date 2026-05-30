قاچاقچی ارز در مریوان به پرداخت ۲۱ میلیارد ریال محکوم شد

حسین رحیمیان در گفت و گو با خبرنگار کرد پرس، گفت: پرونده قاچاق ۳۵ هزار دلار آمریکا، پنج لیر ترکیه و ۳۰۵ هزار دینار عراق به ارزش ۱۶ میلیارد ریال در شعبه تعزیرات حکومتی شهرستان مریوان مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی اظهار کرد: شعبه رسیدگی کننده پس از بررسی مستندات و با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی و کافی از سوی متهم، تخلف انتسابی را محرز دانست.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان افزود: بر این اساس، متهم علاوه بر ضبط ارزهای کشف شده، به پرداخت ۲۱ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.

رحیمیان با اشاره به نحوه کشف این محموله، ادامه داد: مأموران اداره اطلاعات ارزهای قاچاق را شناسایی و کشف کردند و پس از تشکیل پرونده، موضوع برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.

وی تأکید کرد برخورد با اخلالگران بازار ارز و قاچاقچیان با جدیت در دستور کار دستگاه های نظارتی و اجرایی قرار دارد.