گزارش پنتاگون از ضعف دفاعی و بدهی ۳۳ میلیارد دلاری اقلیم کردستان

به گزارش کردپرس، بازرس کل وزارت دفاع آمریکا، در تازه ترین ارزیابی خود از وضعیت اقلیم کردستان عراق و همکاری آن با آمریکا، در کنار تهدیدهای امنیتی، به مشکلات ساختاری اقلیم کردستان در حوزههای دفاعی و اقتصادی نیز اشاره کرده است. به گفته فرماندهی عملیات «عزم راسخ» ، وزارت پیشمرگه همچنان برای تأمین هزینههای اساسی خود از جمله پرداخت حقوق، آموزش نیروها و حفظ آمادگی رزمی به کمکهای آمریکا وابسته است و هنوز نتوانسته بهطور مستقل این حوزهها را مدیریت کند. بر اساس این گزارش، با تشکیل دو فرماندهی منطقهای جدید در اقلیم کردستان، انتظار میرود نقش مستشاری آمریکا از سطح یگانهای رزمی به سطوح بالاتر فرماندهی منتقل شود.
گزارش همچنین تصویری نگرانکننده از وضعیت مالی اقلیم ارائه میدهد. به گفته مقامهای آمریکایی، دولت اقلیم کردستان با حدود ۳۳ میلیارد دلار بدهی روبهرو است و همچنان به انتقال بودجه از بغداد وابستگی شدیدی دارد؛ وضعیتی که احتمال تداوم کمبود منابع مالی و محدودیت در توسعه تواناییهای نظامی و امنیتی را افزایش میدهد.
در حوزه دفاعی نیز بازرس کل وزارت دفاع آمریکا تأکید میکند که نیروهای پیشمرگه از ضعف جدی در سامانههای پدافند هوایی رنج میبرند. سامانههای دفاعی مستقر در اربیل عمدتاً برای حفاظت از نیروها و تأسیسات آمریکایی طراحی شدهاند و پوشش مؤثری برای سراسر اقلیم فراهم نمیکنند. در نتیجه، نیروهای پیشمرگه، زیرساختهای حیاتی و تأسیسات انرژی اقلیم در برابر حملات موشکی و پهپادی آسیبپذیر باقی ماندهاند. مجموعه این عوامل نشان میدهد که اقلیم کردستان در شرایطی که به یکی از کانونهای اصلی تنشهای منطقهای تبدیل شده، همزمان با چالشهای امنیتی، با محدودیتهای جدی اقتصادی و دفاعی نیز مواجه است.
