جلال طالبانی نماد پیوند عمیق میان ایران و اقلیم کردستان بود

به گزارش کردپرس؛ بهرام سلیمانی در نشست با جمعی از خبرنگاران و سردبیران مستقل و حزبی اقلیم کردستان عراق از استان های حلبچه و سلیمانیه؛ در ابتدای سخنان خود با قدردانی از حضور و تلاش های خبرنگاران و رسانه ها در تقویت انسانی، فرهنگی و حرفه ای میان اقلیم کردستان عراق و مردم کشور ایران به ویژه استان کرمانشاه اظهار کرد: برای من باعث خوشحالی است که به عنوان یک روزنامه نگار و همکار به شما خوش آمد ویژه بگویم.

وی با اشاره به نقش رسانه ها تصریح کرد: بدون تردید رسانه ها در دنیای امروز تنها انتقال دهنده خبر نیستند بلکه بخشی اثرگذار از فرآیند شکل گیری افکار عمومی، توسعه همکاری ها و تقویت ثبات منطقه ای و محلی به شمار می روند.

سلیمانی با بیان اینکه رابطه ما و اقلیم کردستان، فقط همسایگی جغرافیایی نیست، ادامه داد: ما دارای پیوندهای تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی عمیقی هستیم و مردم ما و شما در روزهای سخت در کنار هم بودند و به این پیوند و همدلی افتخار می کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری افزود: در این روزها که جهان و خصوصا منطقه ما در شرایطی پیچیده و حساسی قرار دارد، تحولات پرشتاب سیاسی، جنگ و بحران های امنیتی نباید ما را از پیوندهای فرهنگی و تاریخی غافل کند و نباید فراموش کنیم که تجربه گذشته مردم دو سوی مرز بر امنیت و همدلی است.

وی گفت: تحولات اخیر به روشنی نشان داد که حضور بیگانگان برای ما و مردم منطقه به جز ناامنی، هیچ دستاورد دیگری نداشته است.

سلیمانی با اشاره به اقتدار و ایستادگی مردم ایران در تجاوز اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی عنوان کرد: در این تجاوز اقتدار و ایستادگی مردم ایران، نیروهای مسلح و دولت را دیدید و یقینا شما هم از این اقتدار خوشحال هستید و دیدید که چگونه نیروهای مسلح ما ضربات سنگینی به جبهه دشمن وارد کردند و با وجود سانسورهای شدید باز هم نتوانستند خسارت خود را پنهان کنند.

وی با بیان اینکه از سوی دیگر مشاهده کرده اید که چگونه مردم کشور و خصوصا استان کرمانشاه، خود مدیریت میدان را به دست گرفتند و در یک اقدام بسیار ممتاز حدود ۹۰ شب انسجام خود را در خیابان ها به نمایش می گذارند ادامه داد: این درسی برای دشمنان ثبات منطقه است و آنها را متوجه کردیم که ایران اجازه زورگویی را نمی دهد.

وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره از ثبات، امنیت و آرامش در عراق حمایت کرده و باور دارد که پیشرفت و توسعه عراق و اقلیم کردستان به نفع کل منطقه است و نگاه ما به آینده، نگاهی مبتنی بر تقویت همکاری، تعامل سازنده و توسعه مشترک است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اظهار کرد: استانداری کرمانشاه در همین راستا مصرانه بر اجرای این سیاست ها تاکید دارد و از هر اقدام و پیشنهادی در این جهت استقبال و حمایت می کند و ما برای اقلیم کردستان عراق و خصوصا نقش و جایگاه فرهنگی استان سلیمانیه احترام خاصی قائل هستیم.

وی با اشاره به ارتباطات میان کرمانشاه و اقلیم کردستان طی سال های گذشته در حوزه های مختلف اقتصادی، تجاری، درمانی، گردشگری، دانشگاهی و فرهنگی بیان داشت: این ظرفیت وجود دارد که این روابط به ویژه در حوزه فرهنگی و با برگزاری رویدادهای مشترک و مانند آن در سطح وسیع تری نیز گسترش پیدا کند.

وی یادآور شد: استان کرمانشاه به واسطه موقعیت ژئوپلیتیکی و ظرفیت های اقتصادی و زیرساخت های مناسب مرزی، آمادگی دارد تا نقش موثرتری در توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری با اقلیم کردستان ایفا کند و بر این اساس از تمام تجار و بازرگانان اقلیم و سراسر کشور عراق دعوت می کنیم که از فرصت های پیش آمده در مرزهای رسمی استان کرمانشاه و عزم جزمی که برای توسعه همکاری ها در این استان وجود دارد برای توسعه تبادلات تجاری بهره ببرند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری بیان داشت: باید دوستی ها و خاطرات خوبی را که از همدیگر داریم به صورت مکرر بازگو کنیم زیرا این موضوع اجازه به بیگانگان و عوامل خارجی اجازه نخواهد داد که در پیوندهای ما خدشه ایجاد کنند از این رو با توجه به تلاش های دشمنان منطقه، مسئولیت خبرنگاران و اصحاب رسانه بسیار سنگین تر از گذشته است.

سلیمانی تصریح کرد: اعتقاد دارم که شما خبرنگاران اقلیم کردستان و خبرنگاران استان کرمانشاه با تقویت ارتباطات خود می توانند در ثبات و پیشرفت منطقه و تقویت روابط انسانی بیش از وضعیت کنونی نقش آفرین باشند.

وی با یادآوری رنج های مشترک دو کشور از رژیم بعث عراق گفت: اگر چه یادآوری آن برای من سخت است اما ما و شما رنج های مشترک زیادی دیده ایم یکی از خاطرات تلخ ما اقدامات رژیم بعث بود که ظلم های بیشماری انجام داد ما در آن روزهای سخت، برادرانه و خواهرانه در کنار همدیگر بودیم و در آینده نیز در کنار هم خواهیم بود.

معاون استاندار تاکید کرد: باید تلاش کنیم این روابط به حدی مستحکم شود که هیچ عامل خارجی حتی اجازه تصور اخلال در آن را یه خود ندهد و در پس آن رنج ها، همه ما حق داریم که آرامش، امنیت و رفاه بیشتری داشته باشیم و تحقق این هدف نیازمند همدلی نخبگان، رسانه ها و همه جریان های اثرگذار اجتماعی است.

وی در پایان سخنان خود یاد رئیس جمهور فقید عراق آقای جلال طالبانی را گرامی داشت و گفت: مام جلال نه تنها سیاستمداری برجسته بلکه نماد پیوند عمیق میان ایران و کردستان عراق بود.