۲ آزادکار کردستانی به جام بین المللی تختی ۲۰۲۶ دعوت شدند

به گزارش کرد پرس، بر اساس بخشنامه فدراسیون کشتی، چهل وششمین دوره پیکارهای بین المللی جام جهان پهلوان تختی طی روزهای ۲۷ تا ۲۹ خردادماه به میزبانی خانه کشتی شهید حاج قاسم سلیمانی کرمان برگزار خواهد شد.

در ترکیب اعلام شده برای این مسابقات، «محمدحسین نوروزیان» در وزن ۸۶ کیلوگرم و «هادی شرفبیانی» در وزن ۹۲ کیلوگرم به عنوان نمایندگان استان کردستان روی تشک خواهند رفت.

نوروزیان پیش از این موفق به کسب مدال طلای رقابت های سال ۲۰۲۴ شده و در جام تختی ۲۰۲۵ نیز عنوان پنجم را به دست آورده است؛ شرفبیانی نیز سابقه کسب مدال برنز جام تختی ۲۰۲۴ را در کارنامه خود دارد؛ همچنین یک مربی از استان کردستان در کادر فنی حاضر در این رقابت ها حضور خواهد داشت.

در همین حال، رئیس سازمان لیگ و مسابقات فدراسیون کشتی اعلام کرد رقابت انتخابی وزن ۹۲ کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد میان «محمدمبین عظیمی» و «امیرحسین فیروزپور» همزمان با برگزاری جام تختی برگزار خواهد شد.

حمید یاری افزود: در صورت بروز هرگونه مانع برای برگزاری جام تختی، این مسابقه انتخابی با تصمیم فدراسیون در قالب یک تورنمنت بین المللی یا به صورت درون اردویی برگزار می شود.

جام جهان پهلوان تختی همواره یکی از معتبرترین رویدادهای کشتی آزاد کشور به شمار می رود و نتایج آن نقش تعیین کننده ای در انتخاب ترکیب تیم ملی برای حضور در میادین بین المللی دارد.