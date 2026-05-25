به گزارش کردپرس، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان، اعلام کرد دولت اقلیم آماده است نیمی از درآمدهای در دسترس خود را به دولت عراق واگذار کند تا بغداد نیز به‌صورت مستمر حقوق کارمندان اقلیم کردستان را پرداخت کند.

بارزانی که پس از نشست‌های فشرده خود در بغداد سخن می‌گفت، تأکید کرد هدف اصلی، تضمین تداوم پرداخت حقوق و حل بحران مالی میان اربیل و بغداد است.

او همچنین گفت در دیدارهایش با مقام‌های عراقی بر این موضوع تأکید شده که باید با حقوق‌بگیران اقلیم کردستان همانند سایر حقوق‌بگیران عراق برخورد شود و حقوق کارمندان اقلیم نباید قربانی اختلافات سیاسی شود.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که اختلافات مالی و نفتی میان اربیل و بغداد بارها باعث تأخیر در پرداخت حقوق کارمندان اقلیم شده بود.

در همین حال محمود محمد، سخنگوی حزب دمکرات کردستان، تأکید کرد سفر مسرور بارزانی به بغداد در کاهش مشکلات میان اربیل و بغداد تأثیر مثبتی خواهد داشت.

وی گفت روابط میان دو طرف طی دوره گذشته دچار سردی شده بود و همین مسئله باعث شکل‌گیری برخی برداشت‌ها و تفسیرهای نادرست در بغداد علیه اقلیم کردستان شده بود، اما اکنون روابط در مسیر عادی‌سازی قرار گرفته و مشکلاتی که برای اقلیم ایجاد می‌شد، حل خواهند شد.

سخنگوی حزب دمکرات همچنین سفرها و دیدارهای اخیر این حزب با جریان‌های سیاسی اقلیم کردستان را ضروری دانست و گفت این رایزنی‌ها برای پایان دادن به بن‌بست موجود در روند سیاسی اقلیم انجام شده و می‌تواند به حل مشکلات کمک کند.