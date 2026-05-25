منطقه آزاد بانه ـ مریوان می تواند کردستان را به هاب صنایع دستی غرب کشور تبدیل کند

به گزارش کرد پرس، پویا طالب نیا در دیدار با معروف صمدی رئیس هیأت مدیره منطقه آزاد بانه ـ مریوان، گفت: کردستان با برخورداری از ظرفیت های غنی فرهنگی، هنری و مرزی، قابلیت تبدیل شدن به قطب صنایع دستی غرب کشور را دارد.

وی اظهار کرد: منطقه آزاد بانه ـ مریوان می تواند با ایجاد بسترهای مناسب، نقش موثری در توسعه صنایع دستی، گردشگری و رونق اقتصادی استان ایفا کند.

مدیرکل میراث فرهنگی کردستان با اشاره به تعامل مطلوب میان دستگاه های اجرایی استان، افزود: خوشبختانه امروز همگرایی و همکاری مناسبی میان مجموعه های اجرایی شکل گرفته و این موضوع زمینه اجرای طرح های مشترک و توسعه محور را فراهم کرده است.

طالب نیا یکی از مهم ترین مزیت های مناطق آزاد را ایجاد بستر مناسب برای عرضه و فروش محصولات دانست و ادامه داد: راه اندازی بازارچه صنایع دستی در مناطق آزاد استان می تواند ضمن حمایت از هنرمندان، بازار فروش پایداری برای تولیدات صنایع دستی ایجاد کند.

وی با تاکید بر ظرفیت های مرزی کردستان، یادآور شد: همجواری استان با کشور عراق، فرصت ارزشمندی برای توسعه گردشگری، صادرات صنایع دستی و گسترش تعاملات اقتصادی و فرهنگی فراهم کرده و باید از این ظرفیت به صورت هدفمند استفاده شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان بیان کرد: توسعه زیرساخت های گردشگری و بهره گیری از ظرفیت های منطقه آزاد بانه ـ مریوان، زمینه ساز رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش حضور گردشگران در استان خواهد بود.

در این نشست همچنین مقرر شد بازدیدهای مشترکی از مناطق دارای ظرفیت های اقتصادی و گردشگری و همچنین قابلیت های مشترک میان اداره کل میراث فرهنگی کردستان و منطقه آزاد بانه ـ مریوان انجام شود تا زمینه همکاری های مشترک در دستور کار قرار گیرد.