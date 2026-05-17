شیخی زاده: حق مردم کردستان رتبه نخست شاخص فلاکت در کشور نیست

به گزارش کرد پرس، محمدرسول شیخی زاده در اجتماع مردمی میدان آزادی سنندج، گفت: مردم کردستان در همه عرصه ها از جمله دوران دفاع مقدس، جنگ رمضان و همچنین جنگ ۱۲ روزه اخیر، وفاداری، همدلی و همراهی خود را با نظام و کشور به بهترین شکل نشان داده اند و این فداکاری ها شایسته بهترین خدمات و توجه ویژه است.

وی افزود: دوست دارم رئیس جمهور، آقای دکتر پزشکیان، این حرف آخر من را از تریبون میدان آزادی بشنود و برای آن چاره اندیشی کند؛ حق مردم کردستان این نیست که امروز رتبه نخست شاخص فلاکت را داشته باشند.

نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شاخص فلاکت که حاصل جمع نرخ تورم و بیکاری است، در استان کردستان به مرز ۱۰۰ نزدیک شده و این وضعیت با وجود منابع طبیعی، ثروت خدادادی و ظرفیت های اقتصادی استان، زیبنده مردم کردستان نیست.

وی با اشاره به مطالبات مردم استان از دولت، گفت: بعد از جنگ ۱۲ روزه نیز تاکید کردیم که دولت باید در حوزه رفاه، اشتغال و کاهش بیکاری به داد جوانان کردستان برسد اما تاکنون اقدام رضایت بخشی در این زمینه مشاهده نشده است.

شیخی زاده با تاکید بر اینکه مردم کردستان همواره در سخت ترین شرایط در کنار کشور بوده اند، اظهار کرد: همراهی، اتحاد و حضور مردم این استان در مقاطع مختلف بی نظیر و ممتاز بوده و انتظار می رود دولت نیز متناسب با این همراهی، نگاه ویژه ای به توسعه کردستان داشته باشد.

وی افزود: اگر قرار است به کردستان اختیار داده شود، این اختیار باید به صورت واقعی و عملی به مدیران و مسئولان استان واگذار شود تا بتوانند از ظرفیت ها و منابع موجود برای ایجاد صنایع تبدیلی، توسعه سرمایه گذاری و اشتغال زایی استفاده کنند.

نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سفر رئیس جمهور به کردستان، خواستار شفاف سازی درباره مصوبات این سفر شد و گفت: مردم باید بدانند دستاورد و رهاورد سفر دولتمردان به کردستان چه بوده و چه برنامه هایی برای توسعه استان در دستور کار قرار دارد.

وی بیان کرد: ما در روزهای سخت در کنار دولت بوده ایم و از تلاش دولتمردان نیز قدردانی می کنیم اما انتظار مردم این است که پس از عبور از شرایط دشوار، برنامه های استراتژیک و جدی برای کاهش بیکاری، بهبود وضعیت معیشتی و کاهش شاخص فلاکت در کردستان اجرا شود.

شیخی زاده تاکید کرد: مطالبه اصلی مردم کردستان ایجاد اشتغال پایدار، رونق تولید، توسعه صنایع و بهره گیری از ظرفیت های استان برای بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی است و دولت باید این مطالبات را در اولویت قرار دهد.