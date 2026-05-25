به گزارش کردپرس، محمود محمد، سخنگوی حزب دمکرات کردستان، اعلام کرد روابط میان اقلیم و بغداد به حالت عادی بازخواهد گشت و مشکلاتی که برای دولت اقلیم ایجاد می‌شد، حل خواهند شد.

رسانه پنجره پیشتر به نقل از یک منبع آگاه خبر داده بود که نخست‌وزیر اقلیم کردستان آمادگی کامل خود را برای دستیابی به توافق نهایی و هماهنگی همه‌جانبه با دولت الزیدی نشان داده است.

محمود محمد، سخنگوی حزب دمکرات کردستان، گفت: «دیدارهای مسرور بارزانی در بغداد تأثیر مثبتی در کاهش مشکلات میان اربیل و بغداد خواهد داشت.»

یک منبع بلندپایه و آگاه از جزئیات سفر مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان، به بغداد، اعلام کرده بود که این سفر نتایج مثبتی به همراه داشته است.

این منبع گفته بود: «نخست‌وزیر اقلیم آمادگی کامل خود را برای رسیدن به توافق نهایی و هماهنگی همه‌جانبه با دولت الزیدی نشان داده است.»

این منبع همچنین اشاره کرده بود که فضای مثبت نشست‌ها و نتایج خوب این سفر، دلیل اصلی تصمیم دولت عراق برای ارسال استحقاقات مالی و حقوق کارمندان اقلیم کردستان بوده است.

در پایان نیز این منبع بلندپایه تأکید کرده بود که نتایج این سفر، زمینه مناسبی برای همکاری‌های آینده میان اربیل و بغداد فراهم کرده است؛ مشروط بر آنکه دخالت‌های خارجی، به‌ویژه از سوی ایران، این فضای مثبت را برهم نزند.