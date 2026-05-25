به گزارش کردپرس، بر اساس اعلام منابع خبری، نخستین جلسه پارلمان سوریه (مجلس خلق سوریه) پس از تعیین اعضای پارلمان از تمامی استان‌های سوریه در تاریخ ۸ ژوئن برگزار خواهد شد.

به نوشته رسانه‌های محلی سوریه، پس از تعیین اعضای پارلمان از تمامی استان‌های سوریه، دولت موقت این کشور تاریخ برگزاری اولین نشست پارلمان را اعلام کرده است.