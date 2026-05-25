http://kurdpress.com/x4p7Q۴ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۲۹ کد مطلب 2795804 سوریه ۴ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۲۹ نخستین جلسه پارلمان سوریه ۸ ژوئن برگزار میشود سرویس سوریه - نخستین جلسه پارلمان سوریه (مجلس خلق) در تاریخ ۸ ژوئن برگزار میشود. به گزارش کردپرس، بر اساس اعلام منابع خبری، نخستین جلسه پارلمان سوریه (مجلس خلق سوریه) پس از تعیین اعضای پارلمان از تمامی استانهای سوریه در تاریخ ۸ ژوئن برگزار خواهد شد. به نوشته رسانههای محلی سوریه، پس از تعیین اعضای پارلمان از تمامی استانهای سوریه، دولت موقت این کشور تاریخ برگزاری اولین نشست پارلمان را اعلام کرده است. در این چارچوب، «احمد الشرع» رئیس دولت موقت سوریه، ۷۰ عضو پارلمان را منصوب کرده و قرار است در روزهای آینده نیز اصلاحات جزئی در این ترکیب انجام شود. کد مطلب 2795804 برچسبها سوریه انتخابات پارلمانی پارلمان سوریه مجلس خلق سوریه
