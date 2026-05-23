سعدی پیره: حزب دمکرات به اصلِ شراکت و کار مشترک باور ندارد

به گزارش کردپرس، سعدی پیره، عضو دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان، با انتقاد از روند مذاکرات تشکیل کابینه جدید اقلیم کردستان، اعلام کرد که حزب دمکرات کردستان تاکنون حتی اتحادیه میهنی را بهعنوان «برادر کوچکتر» نیز نپذیرفته است.
او در گفتوگویی درباره اختلافات سیاسی میان احزاب اقلیم گفت: از سال ۱۹۹۲ تاکنون، همواره بر سر تشکیل حکومت و تقسیم قدرت اختلاف وجود داشته و مشکل اصلی نه نبود برنامه و پیشنویس، بلکه ناتوانی احزاب در رسیدن به توافق و باور نداشتن به شراکت سیاسی بوده است.
سعدی پیره اظهار داشت: «هر طرف تصور میکند سهمش کم است و به همین دلیل توافق حاصل نمیشود. در واقع هیچکس به شراکت واقعی باور ندارد.»
وی همچنین با اشاره به روند مذاکرات میان دمکرات و اتحادیه گفت: «در آغاز گفتگوها تلاش شد به یک دیدگاه مشترک برسیم و همه مسائل بدون خط قرمز به بحث گذاشته شد، اما هنگام تقسیم مسئولیتها، اختلافات آغاز شد.»
عضو دفتر سیاسی اتحادیه میهنی افزود: « اتحادیه حزب دمکرات را برادر بزرگتر میدانست و قبول کرده بود که حتی سهم آن از دولت بیشتر باشد، اما حزب دمکرات حتی اتحادیه را به عنوان برادر کوچکتر نپذیرفت.»
او همچنین تأکید کرد که دمکرات حتی ائتلاف سیاسی آنها با نسل نو، را قبول نکرده و مشکل اصلی، نگاه انحصارطلبانه حزب دمکرات است.
سعدی پیره گفت: «دمکرات در عراق خواهان توافق و توازن است، اما در اقلیم کردستان آن را قبول نمیکند و تصور میکند تنها خودش باید روند توافقات را هدایت کند.»
وی در ادامه با انتقاد از نحوه تقسیم وزارتخانهها اظهار داشت: «آنها میخواهند وزارتخانههای حاکمیتی، اقتصادی و فنی را برای خود نگه دارند و بخشهای دیگر را به احزاب دیگر واگذار کنند.»
او در پایان تصریح کرد: «اتحادیه هیچ چیزی را بهعنوان صدقه قبول نمیکند و خواهان شراکت واقعی در اداره اقلیم کردستان است.»
نظر شما