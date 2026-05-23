به گزارش کردپرس، آراس طالبانی به شدت از پسران جلال طالبانی انتقاد کرد و اظهار داشت که نوادگان «ملازم محسن»، راه و کار پدربزرگشان را تکمیل می‌کنند. او گفت: سخنان حمه‌رش در برابر قاضی، من را شوکه و مبهوت کرد.

​آراس طالبانی در شبکه اجتماعی (فیسبوک) منتشر کرد: «من حمه‌رش را نمی‌شناسم و او را ندیده‌ام، اما سخنانش در برابر قاضی تکانم داد؛ دچار این سرگیجه و ابهام شده‌ام که آیا واقعاً معقول است من این همه سال در حزبی فعالیت کرده‌ام که اکنون نوادگان ملازم محسن کارهای پدربزرگشان را تکمیل می‌کنند و به نمادها و نزدیکان مام جلال اهانت روا می‌دارند؟»

​وی در ادامه اشاره کرده است: «هیمن هادی‌سور که فرزند یکی از مبارزان سلیمانیه است و مام جلال او را از سنین کودکی تا پایان عمرش همراه خود داشت، اکنون در زندان امنیتِ سلیمانیه این‌گونه با پسرش رفتار کنند؟ چه کسی مسبب این وضعیت است؟ به اصطلاح پسران مام جلال.»

​آراس طالبانی تصریح کرد: «من تا الان هیچ حرفی نزده بودم، آن هم بعد از اینکه هر کاری خواستند در حق من انجام دادند؛ اما گمان می‌کنم دیگر وقت آن رسیده است که سکوتم را بشکنم و همه‌چیز را فاش و علنی کنم.