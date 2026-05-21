به گزارش کردپرس، عضو دفتر سیاسی جنبش سومریون تأکید کرد که سودانی به وعده‌های خود خیانت کرده و به‌زودی «حنان فتلاوی» نیز پس از بازگشت از سفر حج، خروج خود را از این ائتلاف اعلام خواهد کرد.

​رکابی در یک مصاحبه تلویزیونی گفت: «ماجرا از کاندیداتوری نوری المالکی برای نخست‌وزیری آغاز شد؛ این یک تصمیم یک‌جانبه از سوی سودانی بود که ائتلاف ما را شوکه کرد. پس از آن نیز تصمیم‌گیری برای انتخاب علی زیدی و انتخاب وزرا، موجی از نارضایتی شدید را در داخل ائتلاف به راه انداخت.»

​وی در ادامه اشاره کرد: «حتی در شب رأی‌گیری برای کابینه، کاندیدای دیگری برای وزارت برق مطرح بود، اما سودانی از قدرت خود در ائتلاف سوءاستفاده کرد و علی سعدی وهیبی را علی‌رغم مخالفت شدید حنان فتلاوی کاندید نمود. این مخالفت‌ها تا جایی پیش رفت که او اقدام به عقب‌نشینی کرد و من معتقدم او حتی قبل از ما از ائتلاف خارج شده است؛ منتظر بازگشت او از سفر حج هستیم تا از این موضوع کاملاً مطمئن شویم.»

​حسنین رکابی همچنین اشاره کرد: «سودانی به احمد اسدی (رئیس ائتلاف سومریون) وعده داده بود که در دولت آینده وزیر خواهد شد و این وعده را در حضور جمعی از افراد مطرح کرده بود. همین وعده باعث شد که اسدی [به عنوان نماینده] سوگند قانون اساسی یاد نکند؛ اما سودانی به وعده خود خیانت کرد و این بهانه را آورد که آمریکا اسدی را برای تصدی پست وزارت وتو کرده است، در حالی که بعداً مشخص شد این ادعا واقعیت نداشته است.»