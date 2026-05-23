مرمت عمارت خسروآباد باید اصولی و مطابق ضوابط تخصصی انجام شود

به گزارش کرد پرس، محمدامین حیدری در بازدید از عمارت خسروآباد، گفت: مرمت بناهای تاریخی باید با رعایت کامل ضوابط تخصصی و اصول علمی انجام شود تا از آسیب بیشتر به این آثار ارزشمند جلوگیری شود.

وی در جریان بررسی خسارت های وارد شده به این بنای تاریخی در پی جنگ تحمیلی آمریکایی ـ صهیونیستی، افزود: حمله به زیرساخت های فرهنگی و تاریخی، اقدامی مغایر با موازین انسانی و بین المللی است و ضرورت دارد اقدامات حفاظتی و مرمتی با سرعت بیشتری دنبال شود.

بازرس کل کردستان با قدردانی از اقدامات مجموعه میراث فرهنگی استان، اظهار کرد: تمامی فعالیت ها در حوزه میراث فرهنگی باید در چارچوب قوانین و مقررات و با هدف صیانت از هویت تاریخی و فرهنگی کشور انجام شود.

حیدری، حفاظت از آثار تاریخی را عاملی مهم در تقویت هویت ملی و افزایش سرمایه اجتماعی دانست و ادامه داد: صیانت از بناهای تاریخی، نیازمند برنامه ریزی دقیق، نظارت مستمر و اجرای مرمت های اصولی است.

در این بازدید، بخش های مختلف عمارت خسروآباد، میزان خسارت های وارد شده و روند اقدامات حفاظتی و مرمتی مورد ارزیابی قرار گرفت و مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان نیز گزارشی از برنامه های استحکام بخشی و مرمت این مجموعه ارائه کرد.

بر اساس این گزارش، پیش از این نیز بازرسی کل استان کردستان طی نامه ای هشداری، بر ضرورت تسریع در اقدامات حفاظتی و صیانت از این مجموعه تاریخی تاکید کرده بود.