پلیس کردستان شبکه تسهیلات غیرمجاز ۱۰ هزار میلیارد ریالی را متلاشی کرد

به گزارش کرد پرس، سردار یحیی الهی در گفت و گو با رسانه ها، گفت: در راستای مقابله هدفمند با جرائم اقتصادی، ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان با انجام اقدامات گسترده اطلاعاتی و عملیاتی موفق شدند یک شبکه کلان و سازمان یافته اخذ تسهیلات غیرمجاز بانکی را شناسایی و متلاشی کنند.

وی افزود: اعضای این شبکه با تاسیس ۱۱ شرکت صوری و کاغذی، افراد دارای بضاعت مالی ضعیف را جذب کرده و با سندسازی، جعل و استفاده از شیوه های مجرمانه، اقدام به دریافت تسهیلات کلان از بانک های عامل می کردند.

فرمانده انتظامی کردستان اظهار کرد: متهمان پس از دریافت تسهیلات، از بازپرداخت آن خودداری کرده و منابع مالی را به نفع شخصی تصاحب می کردند.

سردار الهی با بیان اینکه ارزش این پرونده حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال برآورد شده است، ادامه داد: در این رابطه ۲۲ نفر از متهمان اصلی و مرتبط، شامل برخی کارکنان دولتی و غیردولتی که در فرآیند اخذ تسهیلات غیرمجاز نقش داشتند، دستگیر شدند.

وی با اشاره به اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شدند، یادآور شد: پلیس امنیت اقتصادی با جدیت و اقتدار، مقابله با شبکه های اخلالگر اقتصادی و جرائم مالی را در دستور کار دارد و اجازه فعالیت به عناصر سودجو و قانون گریز را نخواهد داد.