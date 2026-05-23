بارش های بهاری کردستان از میانگین بلندمدت عبور کرد/کاهش محسوس دمای هوا در استان

به گزارش کرد پرس، بر اساس آمارهای ثبت شده، متوسط بارش نقطه ای در ۱۰ شهرستان استان طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ به ۵۸.۳ میلی متر رسید که علاوه بر افزایش چشمگیر نسبت به سال گذشته، در مقایسه با میانگین بلندمدت نیز رشد اندکی معادل ۰.۷ درصد را نشان می دهد.

روند افزایشی بارش ها در سال آبی جاری نیز ادامه داشته به گونه ای که از ابتدای مهرماه ۱۴۰۴ تا پایان اردیبهشت ماه امسال، میانگین بارش کل استان به ۶۳۸.۵ میلی متر رسیده است؛ رقمی که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶۳.۳ درصد و در مقایسه با متوسط بلندمدت حدود ۲۸.۹ درصد افزایش یافته است.

همزمان با افزایش بارندگی ها، دمای هوای استان نیز در اردیبهشت ماه کاهش یافته و میانگین دمای ثبت شده در سطح استان ۱۳.۴ درجه سانتی گراد بوده است. این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳.۸ درجه سانتی گراد و نسبت به میانگین بلندمدت ۰.۷ درجه سانتی گراد کمتر گزارش شده که بیانگر خنک تر شدن هوای استان در دومین ماه بهار است.

در میان شهرستان های استان، سروآباد با ثبت دمای ۲۸.۷ درجه سانتی گراد گرم ترین نقطه کردستان در اردیبهشت ماه بود و زرینه و دهگلان نیز با ثبت دمای ۰.۹ درجه سانتی گراد سردترین نقاط استان شناخته شدند.