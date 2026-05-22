به گزارش کردپرس، این رویداد پس از گذشت ۱۰ ماه از تنش‌های خونین روستای «گرده‌رشه» میان وی و نیروهای حزب دمکرات کردستان رخ می‌دهد.

​بی‌توجهی نهادهای امنیتی اربیل

​خورشید هرکی می‌گوید: «از یک هفته پیش متوجه یک‌سری تحرکات مشکوک شده بودم؛ به همین خاطر با ارگان‌های امنیتی و شخص بارزان قصاب مدیر امنیت اربیل تماس گرفتم و تمامی مخاطرات را برای آن‌ها تشریح کردم، اما هیچ‌گونه پیگیری یا اقدامی از سوی آن‌ها انجام نشد.»

​نقش یک شخص متنفذ در طرح ترور

​به گفته خورشید هرکی، طراح این توطئه که فردی صاحب‌نفوذ است، نقشه قتل او را کشیده و شخصی را مأمور انجام این ترور کرده بود. طراح پرونده به عامل ترور وعده داده بود که: «پس از اتمام کار، او را به دستگاه پاراستن منتقل می‌کند و در آنجا به گرمی از او استقبال خواهد شد.»

​دستگیری ضارب توسط خودِ هرکی و تحویل به قانون

​خورشید هرکی در ادامه اظهاراتش گفت: «فردی که مأمور ترور من شده بود، در نهایت توسط خودِ ما دستگیر و به نیروهای امنیتی تحویل داده شد.» به گفته هرکی، این شخص در برابر قاضی به جرم خود اعتراف کرده و نام طراح اصلی نقشه را لو داده است؛ طراح اصلی نیز در دادگاه حاضر شده اما با قرار وثیقه آزاد شده است.

​خورشید هرکی با ابراز تردید و بدبینی نسبت به روند پرونده، تأکید کرد که جزئیات این سوءقصد را به اطلاع نهادهای امنیتی رسانده و حتی «به شخص بارزان قصاب، مدیر آسایش اربیل، هشدار داده است که اگر پیگیری نکنند و اتفاقی بیفتد، بعداً باید بیایند و جنازه‌ها را جمع کنند.»

​این اولین بار نیست

​خورشید هرکی تأکید می‌کند که پیش از این نیز چندین بار تلاش‌هایی برای ترور او صورت گرفته، اما فرصت عملیاتی کردن آن را پیدا نکرده بودند. طبق گفته‌های او، نقشه به این صورت بوده که پس از حذف وی، برادرش «حیدر» را نیز ترور کنند.

​سکوت و بی‌تفاوتی مقامات حزب دمکرات کردستان

​خورشید هرکی با اشاره به اینکه چندین بار به مقامات حزب دمکرات کردستان هشدار داده اما هیچ‌کس موضعی اتخاذ نکرده است، انگشت اتهام را به سمت چند تن از مقامات کنونی این حزب نشانه رفت، اما افزود: «فعلاً نام آن‌ها را فاش نمی‌کنم.» او همچنین رهبری دمکرات را در قبال این تلاش برای ترور، کاملاً بی‌تفاوت و بدون موضع دانست.