به گزارش کردپرس، مونا قهوهچی، معاون رئیس حزب اصلاحات ترکمان، در گفتگو با روداو درباره روند تشکیل کابینه جدید دولت اقلیم و فعالسازی پارلمان کردستان، اعلام کرد که تشکیل ائتلاف حق قانونی هر جریان سیاسی است، اما ماهیت و اهداف برخی توافقات بیشتر جنبه کارشکنی و منافع شخصی دارد تا خدمترسانی.
فعالسازی مجدد پارلمان و موضع طیفها
معاون رئیس حزب اصلاحات ترکمان در خصوص مسئله فعالسازی مجدد پارلمان کردستان با تأکید بر این که پارلمان متعلق به عموم مردم کردستان است و ملک هیچ حزب سیاسی خاصی نیست، تصریح کرد که آنها بدون هیچ تردیدی در هر نشستی که هدفش احیای این نهاد قانونی باشد، شرکت خواهند کرد.
قهوهچی در پاسخ به سؤال مجری مبنی بر اینکه آیا آنها صرفاً از رویکرد حزب دمکرات کردستان پیروی میکنند، گفت: «ائتلاف و موضع ما صرفاً در راستای تضمین حقوق قانونی حزب اصلاحات ترکمان و حفظ ساختار سیاسی اقلیم کردستان است؛ بنابراین با جریانی همراه میشویم که به دنبال فعالسازی پارلمان و پیشبرد فرآیند سیاسی باشد.»
وی با اشاره ضمنی به ائتلاف اتحادیه میهنی با جنبش نسل نو تاکید کرد: «ما برای فلج کردن یا تعطیلی هیچ نهاد سیاسی با هیچ جریانی همصدا نمیشویم.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که گفتگوها برای تشکیل کابینه جدید دولت اقلیم کردستان به دلیل رقابتهای شدید میان احزاب برنده بر سر تقسیم پستها و مناصب کلیدی با بنبست مواجه شده است.
