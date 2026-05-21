به گزارش کردپرس، مونا قهوه‌چی، معاون رئیس حزب اصلاحات ترکمان، در گفتگو با روداو درباره روند تشکیل کابینه جدید دولت اقلیم و فعال‌سازی پارلمان کردستان، اعلام کرد که تشکیل ائتلاف حق قانونی هر جریان سیاسی است، اما ماهیت و اهداف برخی توافقات بیشتر جنبه کارشکنی و منافع شخصی دارد تا خدمت‌رسانی.

​فعال‌سازی مجدد پارلمان و موضع طیف‌ها

​معاون رئیس حزب اصلاحات ترکمان در خصوص مسئله فعال‌سازی مجدد پارلمان کردستان با تأکید بر این که پارلمان متعلق به عموم مردم کردستان است و ملک هیچ حزب سیاسی خاصی نیست، تصریح کرد که آن‌ها بدون هیچ تردیدی در هر نشستی که هدفش احیای این نهاد قانونی باشد، شرکت خواهند کرد.

​قهوه‌چی در پاسخ به سؤال مجری مبنی بر اینکه آیا آن‌ها صرفاً از رویکرد حزب دمکرات کردستان پیروی می‌کنند، گفت: ​«ائتلاف و موضع ما صرفاً در راستای تضمین حقوق قانونی حزب اصلاحات ترکمان و حفظ ساختار سیاسی اقلیم کردستان است؛ بنابراین با جریانی همراه می‌شویم که به دنبال فعال‌سازی پارلمان و پیشبرد فرآیند سیاسی باشد.»

وی با اشاره ضمنی به ائتلاف اتحادیه میهنی با جنبش نسل نو تاکید کرد: ​«ما برای فلج کردن یا تعطیلی هیچ نهاد سیاسی با هیچ جریانی هم‌صدا نمی‌شویم.

​این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که گفتگوها برای تشکیل کابینه جدید دولت اقلیم کردستان به دلیل رقابت‌های شدید میان احزاب برنده بر سر تقسیم پست‌ها و مناصب کلیدی با بن‌بست مواجه شده است.