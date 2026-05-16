کمبودی در تأمین مرغ منجمد کردستان وجود ندارد

به گزارش کرد پرس، امید فهری در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: توزیع مرغ منجمد با هدف تنظیم بازار، تثبیت قیمت ها و تأمین پایدار فرآورده های پروتئینی در سطح استان به صورت مستمر ادامه دارد.

وی افزود: این محصول به صورت برنامه ریزی شده در فروشگاه های زنجیره ای، تعاونی های مصرف کارکنان و کارمندان دولت و همچنین روستابازارهای سطح استان توزیع می شود.

مدیرکل پشتیبانی امور دام کردستان اظهار کرد: استفاده از ظرفیت روستابازارها با همکاری اتحادیه های شهرستانی و استانی تعاون روستایی، نقش مؤثری در توزیع عادلانه مرغ منجمد در مناطق مختلف استان داشته است.

فهری با تأکید بر وجود ذخایر کافی مرغ منجمد در استان، ادامه داد: با برنامه ریزی های انجام شده، روند عرضه این محصول بدون وقفه ادامه خواهد داشت.

وی درباره قیمت عرضه مرغ منجمد، یادآور شد: این محصول با قیمت هر کیلوگرم ۲۴۰ هزار تومان درب سردخانه تحویل شبکه توزیع می شود و با نرخ نهایی ۲۵۵ هزار تومان به دست مصرف کنندگان می رسد.

مدیرکل پشتیبانی امور دام کردستان هدف از اجرای این طرح را کنترل قیمت ها، جلوگیری از نوسانات احتمالی بازار، حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تأمین امنیت غذایی استان عنوان کرد.