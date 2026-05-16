محمد حاجی محمود: ترامپ برای التماس به چین رفته تا جنگ با ایران متوقف شود

به گزارش کردپرس، محمد حاجی محمود، رئیس حزب سوسیال دمکرات کردستان، در اظهاراتی درباره سفر دونالد ترامپ به چین، مدعی شد که رئیسجمهور آمریکا با هدف درخواست میانجیگری برای جلوگیری از جنگ با ایران به پکن سفر کرده است.
او گفت: «دونالد ترامپ به منظور خواهش و التماس، به چین رفته تا برای متوقف کردن جنگ با جمهوری اسلامی ایران، میانجیگری انجام شود.»
محمد حاجی محمود همچنین از مواضع اخیر ترامپ در قبال کُردها انتقاد کرد و افزود: «در حال حاضر رئیسجمهور آمریکا به شکلی آشکار به ملت کُرد توهین میکند.»
به گفته رئیس حزب سوسیال دمکرات، این اظهارات و رفتارهای ترامپ، نگرانی زیادی در میان ناظران و محافل سیاسی ایجاد کرده است.
