چین، کتاب «هنر جنگ» و صبر استراتژیک!/ دلشاد مجید

مهم‌ترین ایده‌های این کتاب:

پیروزی تنها با تکیه بر زور و قدرت نیست، بلکه از طریق هوش و استراتژی به دست می‌آید.

​بهترین نوع پیروزی آن است که دشمن را بدون جنگ شکست دهی.

​کسب اطلاعات و اخبار، از قدرت نظامی بااهمیت‌تر است.

​رهبر باید به خوبی از وضعیت خود و دشمنش آگاه باشد.

​فریب، حیله‌گری و پنهان کردن نیت‌ها، بخشی از جنگ هستند.

​یکی از گفته‌های مشهور او: ​«اگر خودت و دشمنت را بشناسی، در صدها جنگ نیز از خطر شکست در امان خواهی بود.»

​تأثیر کتاب

​این کتاب تنها در حوزه نظامی کاربرد ندارد، بلکه در زمینه‌های سیاست، تجارت، مدیریت شرکت‌ها، دیپلماسی و حتی ورزش نیز تأثیرگذار بوده است. چرا که اصول و عناصر اصلی این کتاب بر پایه برنامه‌ریزی و طراحی استراتژی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت برای مدیریت منازعات بنا شده است؛ لذا می‌توان آن را در هر حوزه‌ای که دارای رقابت و کشمکش است، به کار برد.

​بسیاری از رهبران سیاسی و نظامی و شرکت‌های بزرگی همچون Apple و Amazon، ایده‌های این کتاب را به وضوح در استراتژی‌های خود منعکس کرده‌اند.

​ بازتاب این کتاب در سیاست امروز چین!

​بسیاری از پژوهشگران و تحلیلگران ژئوپلیتیک معتقدند که ایده‌های کتاب «هنر جنگِ» سون تزو، بازتاب قدرتمندی در سیاست و استراتژی کنونی چین دارد، به‌ویژه در جایگاه استراتژیک و دیپلماسی این کشور. می‌توان به طور خلاصه چند نمونه را برشمرد:

​۱. پیروزی بدون جنگ

سون تزو می‌گوید: «برترین هنر جنگ، شکست دادن دشمن بدون نبرد است.»

این ایده کاملاً در سیاست چین متبلور است؛ چین تلاش می‌کند از طریق اقتصاد و تجارت تأثیرگذاری خود را اعمال کند، نه از طریق حمله مستقیم نظامی.

برای مثال: چین می‌خواهد از طریق پروژه «ابتکار کمربند و جاده» (راه ابریشم)، نفوذ اقتصادی خود را در آسیا و آفریقا تثبیت کرده و سلطه سیاسی‌اش را مستحکم کند. علاوه بر این، از طریق توسعه قدرت تکنولوژیک، هژمونی و قدرت خود را بیش از پیش تقویت می‌نماید.

​۲. صبر طولانی‌مدت (صبر استراتژیک)

در فلسفه چینی، اغلب «صبر و بردباری» و «گام‌های آرام و پیوسته» اهمیت حیاتی دارند. چین در بسیاری از بحران‌ها تلاش می‌کند با سعه‌صدر و در زمان مناسب تأثیر بگذارد، نه با تصمیمات شتاب‌زده و تند.

​۳. فریب و ابهام

سون تزو اهمیت زیادی برای پنهان کردن نیت‌ها و نقشه‌ها قائل بود. برخی ناظران و نهادهای مطالعات استراتژیک بر این باورند که چین اغلب نیت‌ها و اهداف استراتژیک خود را به طور کامل آشکار نمی‌کند؛ به‌ویژه در پرونده‌های: (دریای جنوبی چین، تایوان، تکنولوژی و اطلاعات).

​۴. ادغام بخش اقتصادی با استراتژی دولت

از دیدگاه چین، اقتصاد تنها تجارت نیست؛ بلکه ابزار مهمی برای قدرت و نفوذ است. این رویکرد بسیار به تفکر «جنگ بدون جنگ» در کتاب هنر جنگ نزدیک است.

​اما در پایان، دانستن این نکته ضروری است:

​سیاست امروز چین تنها از کتاب «هنر جنگ» سرچشمه نگرفته است.

​بلکه فاکتورهای اقتصادی، کمونیسم، ناسیونالیسم چینی و رقابت میان چین و آمریکا نیز نقش و تأثیر مهمی بر سیاست‌های امروز چینی‌ها دارند.

​به عبارت دیگر، «هنر جنگ» بیشتر به عنوان یک بنیان فرهنگی و استراتژیک دیده می‌شود، نه یک نقشه راه مستقیم برای دولت. اما با درک این کتاب، بسیار ساده‌تر می‌توان ساختار سیاسی، اقتصادی و فرهنگی چینِ امروز را درک کرد؛ کشوری که با این طرز تفکر و استراتژی، به یکی از ابرقدرت‌های جهان امروز تبدیل شده است.

​دلشاد مجید