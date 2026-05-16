چین، کتاب «هنر جنگ» و صبر استراتژیک!/ دلشاد مجید

مهمترین ایدههای این کتاب:
پیروزی تنها با تکیه بر زور و قدرت نیست، بلکه از طریق هوش و استراتژی به دست میآید.
بهترین نوع پیروزی آن است که دشمن را بدون جنگ شکست دهی.
کسب اطلاعات و اخبار، از قدرت نظامی بااهمیتتر است.
رهبر باید به خوبی از وضعیت خود و دشمنش آگاه باشد.
فریب، حیلهگری و پنهان کردن نیتها، بخشی از جنگ هستند.
یکی از گفتههای مشهور او: «اگر خودت و دشمنت را بشناسی، در صدها جنگ نیز از خطر شکست در امان خواهی بود.»
تأثیر کتاب
این کتاب تنها در حوزه نظامی کاربرد ندارد، بلکه در زمینههای سیاست، تجارت، مدیریت شرکتها، دیپلماسی و حتی ورزش نیز تأثیرگذار بوده است. چرا که اصول و عناصر اصلی این کتاب بر پایه برنامهریزی و طراحی استراتژیهای کوتاهمدت و بلندمدت برای مدیریت منازعات بنا شده است؛ لذا میتوان آن را در هر حوزهای که دارای رقابت و کشمکش است، به کار برد.
بسیاری از رهبران سیاسی و نظامی و شرکتهای بزرگی همچون Apple و Amazon، ایدههای این کتاب را به وضوح در استراتژیهای خود منعکس کردهاند.
بازتاب این کتاب در سیاست امروز چین!
بسیاری از پژوهشگران و تحلیلگران ژئوپلیتیک معتقدند که ایدههای کتاب «هنر جنگِ» سون تزو، بازتاب قدرتمندی در سیاست و استراتژی کنونی چین دارد، بهویژه در جایگاه استراتژیک و دیپلماسی این کشور. میتوان به طور خلاصه چند نمونه را برشمرد:
۱. پیروزی بدون جنگ
سون تزو میگوید: «برترین هنر جنگ، شکست دادن دشمن بدون نبرد است.»
این ایده کاملاً در سیاست چین متبلور است؛ چین تلاش میکند از طریق اقتصاد و تجارت تأثیرگذاری خود را اعمال کند، نه از طریق حمله مستقیم نظامی.
برای مثال: چین میخواهد از طریق پروژه «ابتکار کمربند و جاده» (راه ابریشم)، نفوذ اقتصادی خود را در آسیا و آفریقا تثبیت کرده و سلطه سیاسیاش را مستحکم کند. علاوه بر این، از طریق توسعه قدرت تکنولوژیک، هژمونی و قدرت خود را بیش از پیش تقویت مینماید.
۲. صبر طولانیمدت (صبر استراتژیک)
در فلسفه چینی، اغلب «صبر و بردباری» و «گامهای آرام و پیوسته» اهمیت حیاتی دارند. چین در بسیاری از بحرانها تلاش میکند با سعهصدر و در زمان مناسب تأثیر بگذارد، نه با تصمیمات شتابزده و تند.
۳. فریب و ابهام
سون تزو اهمیت زیادی برای پنهان کردن نیتها و نقشهها قائل بود. برخی ناظران و نهادهای مطالعات استراتژیک بر این باورند که چین اغلب نیتها و اهداف استراتژیک خود را به طور کامل آشکار نمیکند؛ بهویژه در پروندههای: (دریای جنوبی چین، تایوان، تکنولوژی و اطلاعات).
۴. ادغام بخش اقتصادی با استراتژی دولت
از دیدگاه چین، اقتصاد تنها تجارت نیست؛ بلکه ابزار مهمی برای قدرت و نفوذ است. این رویکرد بسیار به تفکر «جنگ بدون جنگ» در کتاب هنر جنگ نزدیک است.
اما در پایان، دانستن این نکته ضروری است:
سیاست امروز چین تنها از کتاب «هنر جنگ» سرچشمه نگرفته است.
بلکه فاکتورهای اقتصادی، کمونیسم، ناسیونالیسم چینی و رقابت میان چین و آمریکا نیز نقش و تأثیر مهمی بر سیاستهای امروز چینیها دارند.
به عبارت دیگر، «هنر جنگ» بیشتر به عنوان یک بنیان فرهنگی و استراتژیک دیده میشود، نه یک نقشه راه مستقیم برای دولت. اما با درک این کتاب، بسیار سادهتر میتوان ساختار سیاسی، اقتصادی و فرهنگی چینِ امروز را درک کرد؛ کشوری که با این طرز تفکر و استراتژی، به یکی از ابرقدرتهای جهان امروز تبدیل شده است.
دلشاد مجید
