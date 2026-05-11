به گزارش کرد پرس، اسماعیل بقایی در نشست هفتگی خود با خبرنگاران در پاسخ به این سوال که رئیس جمهور آمریکا بعد از گفت‌وگوی تلفنی با نخست وزیر رژیم صهیونیستی، پاسخ ایران را «ناکافی و غیرقابل قبول» دانست و اینکه ایران در پاسخ خود به پیشنهاد آمریکا چه امتیازاتی مطالبه کرده بود که آمریکایی‌ها با آن مخالفت کردند؟ گفت: ما هیچ امتیازی را مطالبه نکردیم تنها چیزی که مطالبه کردیم حقوق مشروع ایران است.

وی در ادامه با طرح این پرسش که مطالبه ایران برای خاتمه جنگ در منطقه، توقف محاصره دریایی که به نوعی راهزنی دریایی است و همچنین آزاد شدن دارایی‌هایی که متعلق به مردم ایران است و سال‌هاست به ناحق در بانک‌های خارجی محبوس شده، مطالبه زیاده خواهان است؟ تاکید کرد: پیشنهاد ما مبتنی بر این بود که در تنگه هرمز تردد ایمن صورت بگیرد آیا این مطالبه زیاده خواهانه‌ای است؟ آیا موضوع مهمی چون برقراری صلح و امنیت در کل منطقه مطالبه غیرمسولانه‌ای است؟

سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد: آنچه که ما در متن پیشنهادی خود مطرح کردیم، خواسته‌های معقول و مسئولانه‌ای بود و همچنین پیشنهادات سخاوتمندانه؛ موضوعی که برای خیر، ثبات و امنیت منطقه بود.

آمریکا هم‌چنان بر دیدگاه یک‌سویه و خواسته‌های نامعقول خود پافشاری می‌کند

بقائی افزود: البته متاسفیم که طرف آمریکایی کماکان بر اساس ذهنیت‌هایی که ساخته و پرداخته رژیم صهیونیستی است بر دیدگاه یک‌سویه و خواسته‌های نامعقول خود پافشاری می‌کند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مقامات آمریکایی ایران را قلدر منطقه و عامل ناامنی معرفی می‌کنند؟ گفت: ایران یک بازیگر مسئولیت‌پذیر در منطقه است، ما قلدر نیستیم، بلکه قلدرستیز هستیم.

وی با اشاره به بخشی از جنایت‌ها و اقدامات آمریکا و اسرائیل در سال‌های اخیر در منطقه غرب آسیا گفت: آیا ما بودیم که در دو نوبت در یک روند دیپلماتیک اقدام به تجاوز و جنایت کردیم؟ نفس حضور آمریکا در منطقه خود مصداق ایجاد چرخش خشونت و قلدری در منطقه است و برای همه روشن است که این لفاظی‌ها از سوی مقامات آمریکایی نمی‌تواند واقعیت را تغییر دهد.

سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره استقرار جنگنده‌های مصری در امارات و احتمال شرکت در عملیات رهگیری پهپادهای ایران گفت: روابط ما با مصر بر اساس احترام متقابل است. تماس‌ها بین وزرای خارجه دو کشور به صورت مستمر درباره روابط دوجانبه و منطقه وجود دارد. آنچه به امنیت و ثبات منطقه مربوط می‌شود، منحصرا به کشورهای منطقه مرتبط است. این یک موضع اصولی ماست که هرگونه مداخله‌ای که موجب خدشه وارد شدن به امنیت منطقه شود و اعتماد منطقه را دچار مشکل کند، مردود است.

وی تاکید کرد: امنیت منطقه باید توسط کشورهای منطقه با تقویت اعتماد جمعی بین کشورهای منطقه صورت بگیرد. باید به چنین امنیتی اتکا کرد. حوادث اخیر نشان داد امنیتی که متکی به حضور نیروهای بیگانه در منطقه باشد، صرفا موجب تشدید ناامنی می‌شود و ثبات‌آور برای منطقه ما نیست.

چین از موضع ایران در قبال آمریکا آگاه است

بقائی درباره سفر ترامپ به چین و احتمال میانجی‌گری پکن بین ایران و آمریکا گفت: سفر به چین یک سفر دوجانبه است که به خودشان مربوط است.

وی افزود: ما با چین به‌عنوان یکی از شرکای راهبردی و یکی از کشورهای اثرگذار در شورای امنیت سازمان ملل متحد، در ارتباط مستمر هستیم. وزیر خارجه اخیرا سفری به چین داشتند و نقطه نظرات ایران را منعکس کردیم. چینی‌ها به خوبی از مواضع ما آگاه هستند. چین به درستی می‌داند جنگ تحمیلی علیه ایران یک حادثه گذرا نیست بلکه بخشی از یک روند جهانی برای تشدید یک‌جانبه‌گرایی از سوی آمریکاست که هنجارهای بین‌المللی را مورد آسیب قرار داده است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی با تاکید بر اینکه امنیت در منطقه برای چین بسیار مهم است گفت: دوستان چینی‌ به خوبی می‌دانند از این فرصت‌ها چطور برای هشدار دادن به اقدامات قلدرمآبانه آمریکا در تضعیف امنیت بین‌الملل استفاده کنند.

هشدار ایران به دخالت اروپا در موضوع تنگه هرمز

این مقام وزارت خارجه درباره اعزام ناوهای جنگی فرانسه و انگلیس به منطقه گفت: ما خیلی صریح به کشورهای اروپایی این موضوع را منتقل کردیم که اجازه ندهند وسوسه‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی در موضوعات منطقه‌ای باعث شود که آن‌ها هم ناخواسته به بحرانی کشیده شوند که سودی برای آن‌ها نخواهد داشت.

وی افزود: فکر می‌کنم این آگاهی در بین بسیاری از کشورهای اروپایی وجود دارد که این یک جنگ غیرقانونی، تجاوزکارانه و غیراخلاقی علیه ایران بوده و اجازه ندادند که فشارهای آمریکا باعث شود حداقل به طور علنی بخشی از این اقدام غیرقانونی و مخل صلح و امنیت بین‌الملل باشند. بنابراین هرگونه مداخله‌ای در مسائل مرتبط با تنگه هرمز و غرب آسیا صرفا باعث پیچیده‌تر شدن اوضاع می‌شود.

بقایی گفت: هر کشوری که قائل به رفتار مسئولانه در قبال صلح و امنیت بین‌المللی، شهروندان و رفاه اقتصادی آنهاست، باید فشارهای خود را متوجه طرف‌هایی کند که از ابتدا موجب اخلال در تردد ایمن دریانوردی شده‌اند. مشکل از اقدام تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی است وگرنه تنگه هرمز قبل از ۹ اسفند باز بود.

سخنگوی وزارت خارجه ایران در این نشست خبری در پاسخ به سوال ایسنا در مورد گفت‌وگوی روز یکشنبه وزیران امور خارجه ایران و قطر و همچنین سفر چند روز پیش وزیر خارجه قطر به آمریکا گفت: خیلی از کشورها با ما تماس می‌گیرند و به طور کلی در تماس هستند. در عین حال کشورهای منطقه نگرانی‌های واقعی نسبت به تشدید تنش‌ها در منطقه دارند و ما قدردان طرف‌ها و کشورهایی هستیم که با حسن نیت از تمامی مساعی جمیله خود برای مجاب کردن طرف‌های مقابل جهت تنش‌زدایی و ایجاد ثبات در منطقه استفاده می‌کنند.

میانجی مذکرات ایران و آمریکا همچنان پاکستان است

بقائی تاکید کرد: طرف میانجی مذاکرات کماکان پاکستان است و اسلامی‌آباد به عنوان میانجی رسمی به فعالیت خود در این زمینه ادامه می‌دهد، بقیه کشورها از جمله قطر نیز با هر دو طرف ارتباط دارند و ایده‌ها و نظراتی دارند که هر موقع لازم بدانند آن را مطرح می‌کنند.

سخنگوی وزارت خارجه ایران در پاسخ به سوالی درباره گزارش‌های رسانه‌ای مبنی بر اقدامات و فشارهای امارات علیه پاکستان برای اخلال در روند مذاکرات از جمله اخراج شهروندان پاکستان از این کشور، گفت: پاکستان حتما به صورت حرفه‌ای کار خود را پیش می‌برد. هیچ میانجی اجازه نمی‌دهد اقدامات حرفه‌ای آن تحت تاثیر بازیگران ثالث قرار بگیرد. این اقدامات خلاف قانون و مغایر با اصول حقوق‌بشری است که توسط امارات علیه شهروندان سایر کشورها که به‌صورت قانونی در این کشور اقامت داشتند، انجام می‌شود. اقداماتی که علیه شهروندان ایرانی نیز از سوی امارات صورت گرفته قطعا خلاف موازین حقوق‌بشری است، ما خود را موظف می‌دانیم از اتباع خود حمایت کنیم.

پیگیر حقوق شهروندان خود در امارات هستیم

بقائی گفت: کنسولگری ما در دبی موظف به پیگیری مستمر این موضوع شده است، در تهران نیز پیگیر حقوق شهروندان خود در امارات هستیم و قطعا از انجام هر اقدامی برای صیانت از حقوق شهروندان خود فروگذار نخواهیم بود.

وی در پاسخ به سوالی دیگر درباره فشارهای آمریکا به دولت جدید عراق با تاکید بر اینکه «همه کشورها باید به روندهای قانونی هر کشوری در رابطه با انتخاب مسئولان خود و نوع حکومت خود احترام بگذارند» افزود: این منحصرا حق مردم عراق است که درباره نظام حکومتی و مسئولان خود تصمیم بگیرند. آن‌ها هر تصمیمی بگیرند از جانب ما مورد احترام خواهد بود.

این مقام وزارت خارجه ایران ادامه داد: مقامات آمریکایی باید پاسخ دهند، چگونه به خود اجازه می‌دهند برخلاف همه اصول بین‌الملل این‌طور با صراحت مقامات کشورهای دیگر را متهم کنند! این نوع رفتارها هیچ مبنایی ندارد و مطمئنا مقامات عراقی هر طور که صلاح بدانند واکنش نشان خواهند داد.

دولت بحرین به مردم خود احترام بگذارد

سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین در مورد اقدامات اخیر دولت بحرین علیه شهروندان این کشور از جمله علمای شیعه بحرین به بهانه ارتباط و حمایت آنها از ایران گفت: اقداماتی که بحرین ظرف دو ماه اخیر به بهانه همدلی مردم بحرین با مردم ایران و یا به بهانه عزاداری آنها به خاطر شهادت یک مرجعیت شیعه انجام داده نقض فاحش حقوق بشر است. هم‌چنین سلب تابعیت از شهروندان بحرین توسط دولت این کشور یک مجازات قرون وسطایی است که سال‌هاست منسوخ شده است.

وی تاکید کرد: ما در راستای تکریم انسانی و پاسداشت مبانی حقوق بشر، مواضع خود را صریحا در این زمینه اعلام کردیم. دولت بحرین باید به مردم خود احترام بگذارد و قطعاً جریحه‌دار کردن احساسات اکثریت مردم بحرین به نفع ثبات و امنیت این کشور نخواهد بود.

بقائی درباره اظهارنظر ترامپ مبنی بر اینکه از پاسخ ایران راضی نیست، گفت: ما هر وقت لازم باشد می‌جنگیم و هر وقت تشخیص دهیم از سلاح دیپلماسی استفاده می‌کنیم تا منافع ملت ایران را تحقق بخشیم. رضایت دیگران برای ما مهم نیست.

این عضو تیم مذاکره‌کننده ایران با آمریکا با تاکید بر اینکه روندهای دیپلماتیک قواعد خاص خود را دارد گفت: طرف‌های دخیل در مذاکره باید بر اساس منافع ملی‌ خود تصمیم بگیرند. در همین راستا جمهوری اسلامی ایران نشان داده که در پیگیری منافع ملی و حقوق حقه‌ خود جدی است و در عین حال با حسن نیت و در روندی معقول در روندهای دیپلماتیک شرکت می‌کند. طرف مقابل در این زمینه باید خود را اثبات کند و جدیتش را نشان دهد؛تا الان که رفوزه شده است.

وی افزود: آمریکا در هر روند دیپلماتیکی که در ۲۰ سال اخیر مشارکت داشته، مدام مرتکب بدعهدی شده است، از جمله خروج از برجام در سال ۲۰۱۸ و در یک سال اخیر، بدتر از آن حمله به میز دیپلماسی و مذاکره.