نبرد تازه دو حزب کردی بر سر نمایندگی کردها در غرب

به گزارش کردپرس، حضور فشرده و هماهنگ بافل طالبانی و قباد طالبانی، رهبران ارشد حزب اتحادیه میهنی در رسانههای پرنفوذ غربی طی هفتههای اخیر، تنها واکنشی به تحولات منطقهای نیست؛ بلکه بخشی از تلاش گستردهتر حزب اتحادیه میهنی کردستان برای بازسازی جایگاه خود در واشنگتن و رقابت مستقیم با جریان تحت رهبری نچیروان بارزانی و مسرور بارزانی در عرصه رسانه ای و سیاسی جهانی ارزیابی میشود.
در شرایطی که حزب دموکرات کردستان عراق طی دو دهه گذشته توانسته بود خود را شریک اصلی آمریکا و غرب در اقلیم معرفی کند، اتحادیه میهنی اکنون میکوشد با استفاده از رسانههای آمریکایی و بریتانیایی، لابیگری سازمانیافته و ارتباط مستقیم با حلقههای نزدیک به دونالد ترامپ، توازن نفوذ را به سود خود تغییر دهد.
طی کمتر از سه ماه، بافل و قباد طالبانی در مجموعهای از رسانههای جریان اصلی و محافظهکار غربی ؛ از Fox News و Breitbart News گرفته تا Channel 4 News UK و برنامه Piers Morgan Uncensored ظاهر شدند. این حجم از حضور رسانهای برای رهبران اتحادیه میهنی در سالهای اخیر بیسابقه بوده است.
در این مصاحبهها، آنها تلاش کردند تصویری متفاوت از اتحادیه میهنی ؛ نه صرفاً بهعنوان یک نیروی نظامی کردی، بلکه بهعنوان جریانی «دیپلماتیک»، «میانهرو» و «قابل اعتماد» برای غرب ارائه دهند. قباد طالبانی در گفتوگوی خود با Channel 4 انگلیس آشکارا تأکید کرد: «ما مزدور نیستیم؛ ما مذاکرهکننده و دیپلمات هستیم.» این جمله، در واقع بخشی از پروژه بزرگتر اتحادیه میهنی برای بازتعریف هویت سیاسی خود در برابر تصویری است که سالها از کردها در غرب بهعنوان «نیروهای جنگجو» و وابسته ساخته شده بود.
بافل طالبانی نیز در مصاحبههای اخیر خود بارها بر نقش کردستان بهعنوان «پل» میان بازیگران منطقهای تأکید کرد؛ پیامی که برای مخاطبان آمریکایی و اروپایی، نشانهای از آمادگی اتحادیه میهنی برای ایفای نقش میانجی و شریک سیاسی قابل اتکا تعبیر میشود.
این تحرکات رسانهای همزمان با تشدید رقابت درونکردی بر سر نفوذ در واشنگتن رخ داده است. گزارش تحقیقی نشریه آمارجی نشان میدهد که احزاب اصلی کردستان عراق طی سالهای اخیر میلیونها دلار صرف لابیگری، روابط عمومی و ایجاد شبکه نفوذ در آمریکا کردهاند. طبق این گزارش، اتحادیه میهنی برای نخستین بار طی بیش از سه دهه، مسیر مستقلی از ساختار رسمی اقلیم در واشنگتن ایجاد کرده و لابیگر اختصاصی خود را استخدام کرده است؛ اقدامی که عملاً نشاندهنده شکاف عمیق میان این دو حزب در نحوه تعامل با آمریکا است.
در همین راستا، گزارش Kurdistan Watch تأکید میکند که اتحادیه میهنی با همکاری شرکت Ballard Partners — یکی از نزدیکترین شرکتهای لابیگری به حلقه ترامپ — توانسته به بخشی از شبکه سیاسی جمهوریخواهان نزدیک شود. این گزارش تصریح میکند که Ballard Partners به دلیل ارتباطات مستقیم با ساختار ترامپیستی، برای مشتریان خارجی «دسترسی به هسته قدرت در واشنگتن» فراهم میکند؛ مزیتی که به گفته تحلیلگران، اکنون اتحادیه میهنی را در موقعیت متفاوتی نسبت به رقبای خود قرار داده است.
در مقابل، حزب دموکرات کردستان همچنان بر شبکههای سنتیتر لابی خود مانند BGR و Chartwell تکیه دارد؛ شبکههایی که سالها کانال اصلی ارتباط اربیل با کنگره، پنتاگون و محافل امنیتی آمریکا بودند. با این حال، برخی گزارشها حاکی از آن است که بخشی از انرژی این شبکهها اکنون صرف مدیریت آسیبهای سیاسی و حقوقی پیرامون نزدیکان مسرور بارزانی شده است.
در عمل، آنچه اکنون میان اتحادیه میهنی و حزب دموکرات جریان دارد، تنها رقابت دو حزب محلی بر سر قدرت داخلی اقلیم نیست؛ بلکه رقابتی برای تعیین این مسئله است که «نماینده اصلی کردها» در نگاه واشنگتن و غرب چه کسی خواهد بود.
در این چارچوب، بافل و قباد طالبانی میکوشند از سرمایه خانوادگی و سیاسی خود نیز بهره ببرند. به نوشته تلگراف و دیلی هر دو فرزند جلال طالبانی، رئیس جمهور فقید عراق هستند؛ شخصیتی که در غرب همواره بهعنوان سیاستمداری عملگرا و دارای روابط گسترده بینالمللی شناخته میشد. گزارشهای رسانههای بریتانیایی حتی بر پیشینه زندگی آنها در لندن و تواناییشان برای ارتباطگیری با نخبگان غربی تأکید کردهاند؛ موضوعی که در رقابت با جریان بارزانی اهمیت نمادین دارد.
از این منظر، حضور پیاپی رهبران اتحادیه میهنی در رسانههای غربی را باید بخشی از یک کمپین وسیعتر برای تثبیت این پیام دانست که اتحادیه میهنی میخواهد خود را نه فقط یک بازیگر محلی در سلیمانیه، بلکه شریک سیاسی و دیپلماتیک معتبر غرب در خاورمیانه معرفی کند؛ جایگاهی که حزب دموکرات کردستان سالها تلاش کرده آن را در انحصار خود نگه دارد.
