به گزارش کردپرس، اقلیم کردستان عراق طی دو دهه گذشته تلاش کرده است جایگاهی فراتر از وزن جغرافیایی و سیاسی خود در واشنگتن به دست آورد؛ تلاشی که از طریق شبکهای از شرکتهای لابیگری، مؤسسات حقوقی و روابط عمومی آمریکایی دنبال شده و اکنون به یکی از ابزارهای اصلی سیاست خارجی اربیل تبدیل شده است.
به گزارش نشریه آمارجی، روابط اقلیم کردستان و ایالات متحده صرفاً یک رابطه امنیتی یا نظامی یکطرفه نبوده، بلکه رهبران کرد کوشیدهاند واشنگتن را متقاعد کنند که اقلیم میتواند شریک باثبات، سودمند و قابل اتکایی در منطقهای پرآشوب باشد. در همین چارچوب، احزاب و نهادهای کردی طی سالهای گذشته میلیونها دلار صرف استخدام لابیگرها و شرکتهای بانفوذ در پایتخت آمریکا کردهاند.
بر اساس اسناد عمومی ثبتشده در چارچوب قانون «ثبت عوامل خارجی» آمریکا (FARA)، دفتر نمایندگی دولت اقلیم کردستان در واشنگتن موسوم به KRG USA از سال ۲۰۰۸ تاکنون حدود ۴۰ میلیون دلار از اربیل دریافت کرده است. بخشی از این منابع صرف قرارداد با شرکتهای لابیگری، مؤسسات حقوقی و مشاوران رسانهای شده که برخی از آنها ماهانه حدود ۲۰ هزار دلار دریافت میکردند.
منابع مطلع کردی به این رسانه گفتهاند رهبران اقلیم بهخوبی درک کردهاند که حفظ حمایت آمریکا نیازمند حضور فعال و دائمی در ساختار قدرت واشنگتن است. به گفته این منابع، شراکت میان کردها و آمریکا طی سالهای گذشته به دلیل منافع مشترک دو طرف تقویت شده است.
لابیگری؛ ابزار تثبیت جایگاه اقلیم
در واشنگتن، لابیگرها نقش واسطه میان دولتها و مراکز تصمیمگیری آمریکا را ایفا میکنند. آنها از طریق ارتباط با کاخ سفید، کنگره، رسانهها و اندیشکدهها تلاش میکنند بر سیاستگذاری آمریکا اثر بگذارند یا مانع اقدامات رقبای سیاسی شوند.
اقلیم کردستان نیز از اوایل دهه ۲۰۰۰ بهطور جدی وارد این عرصه شد. حزب دمکرات کردستان (KDP) و اتحادیه میهنی کردستان (PUK) در سالهای نخست پس از سقوط صدام، با وجود رقابت داخلی، در برابر آمریکا موضعی نسبتاً هماهنگ داشتند و توانستند تصویر یک شریک متحد را به واشنگتن ارائه کنند.
در آن دوران، اقلیم کردستان بهعنوان «عراق دیگر» معرفی میشد زیرا تنها منطقهای بود که در مقایسه با ناامنی و جنگ داخلی عراق، امنتر و مناسبتر برای سرمایهگذاری جلوه داده میشد. بعدها نیز با ظهور داعش، همکاری نظامی پیشمرگهها با ائتلاف بینالمللی به محور اصلی تبلیغات و روابط اقلیم با آمریکا تبدیل شد.
شرکتهای بانفوذ آمریکایی در خدمت اربیل
یکی از مهمترین شرکتهایی که اقلیم کردستان سالها با آن همکاری کرده، شرکت لابیگری جمهوریخواه «بیجیآر گروپ» (BGR Group) است. این شرکت از سال ۲۰۰۴ تاکنون با اربیل همکاری دارد و طبق برآوردها، بیش از ۱۰ میلیون دلار از اقلیم دریافت کرده است.
منابع کردی میگویند این شرکت بهویژه در ارتباط با کمیتههای دفاعی، اطلاعاتی و سیاست خارجی کنگره آمریکا نقش مؤثری داشته و در دوره جنگ با داعش برای دریافت کمکهای نظامی و بودجه مربوط به نیروهای پیشمرگه فعال بوده است.
اقلیم همچنین با شرکت حقوقی «گرینبرگ تراوریگ» همکاری طولانیمدتی داشته و بین سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۱ حدود ۳.۹ میلیون دلار به این مؤسسه پرداخت کرده است. این شرکت علاوه بر فعالیتهای حقوقی و لابیگری، در برخی پروندههای قضایی مربوط به نخستوزیر اقلیم، مسرور بارزانی، نیز نقش داشته است.
شکاف داخلی؛ تهدید جدید برای نفوذ کردها
با وجود این، گزارش یادشده تأکید میکند که نفوذ اقلیم در واشنگتن در سالهای اخیر تحت تأثیر اختلافات فزاینده میان حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان قرار گرفته است.
در حالی که دو حزب در دهههای گذشته تلاش میکردند تصویر واحدی از اقلیم ارائه دهند، اکنون رقابت و اختلافات آنها آشکارا به عرصه سیاست خارجی و لابیگری در آمریکا نیز کشیده شده است.
نمونه بارز این اختلافات زمانی رخ داد که بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی، در مصاحبهای با برنامه «پیرس مورگان» بهطور تلویحی حزب دمکرات را هدف انتقاد قرار داد و گفت: «ما دولتی داریم که واقعاً دولت نیست.» او همچنین به اظهارات دونالد ترامپ درباره انتقال سلاح به کردها واکنش نشان داد و از احتمال وجود «پیامدها» سخن گفت.
در مقابل، پیشوا هورامانی، سخنگوی دولت اقلیم، بدون نام بردن از طالبانی این اظهارات را محکوم کرد و گفت هیچ فرد یا حزبی خارج از چارچوب رسمی دولت حق سخن گفتن به نام نهادهای اقلیم را ندارد.
اختلافات حتی به رسانههای نزدیک به احزاب نیز کشیده شد. در جریان یک نشست خبری ترامپ، خبرنگاری نزدیک به حزب دمکرات تلاش کرد اتحادیه میهنی را در موضوع انتقال سلاحها متهم کند؛ اقدامی که نشاندهنده انتقال رقابت داخلی کردها به فضای سیاسی واشنگتن بود.
لابی جداگانه اتحادیه میهنی
در تحول مهم دیگری، اتحادیه میهنی کردستان سال گذشته برای نخستین بار طی ۳۴ سال گذشته لابیگر مستقل خود را در واشنگتن استخدام کرد؛ اقدامی که از دید بسیاری نشانه کاهش اعتماد این حزب به نهادهای مشترک اقلیم بود.
برخی منابع کردی معتقدند این شکافها بهطور جدی تلاشهای لابیگری کردها را تضعیف کرده است. به گفته آنها، دو حزب گاهی حتی علیه یکدیگر در واشنگتن فعالیت میکنند و همین مسئله باعث کاهش تأثیرگذاری اقلیم شده است.
دستاوردها و ناکامیها
با وجود مشکلات، اقلیم کردستان طی سالهای گذشته موفق شده شبکهای از روابط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در آمریکا؛ از تشکیل انجمنهای تجاری و فرهنگی گرفته تا ایجاد گروههای حامی کردها در کنگره آمریکا ایجاد کند.
با این حال، گزارش تأکید میکند که لابیگری همیشه موفق نبوده است. مهمترین ناکامی اقلیم، ناتوانی در جلب حمایت دولت ترامپ از همهپرسی استقلال کردستان عراق در سال ۲۰۱۷ بود؛ مسئلهای که ضربهای جدی به محاسبات سیاسی اربیل وارد کرد.
همچنین اقلیم تاکنون نتوانسته آمریکا را برای استقرار سامانههای پدافند هوایی در منطقه قانع کند؛ موضوعی که با توجه به حملات موشکی و پهپادی گروههایی در عراق، به یکی از نگرانیهای اصلی رهبران اقلیم تبدیل شده است.
بر اساس این گزارش، تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که اربیل گاه در ارزیابی میزان اهمیت خود برای آمریکا دچار اغراق شده و نتوانسته تغییر اولویتهای واشنگتن در خاورمیانه را بهدرستی درک کند؛ تغییری که با کاهش تمرکز آمریکا بر منطقه، افزایش نفوذ چین و قدرتگیری کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس همراه شده است.
در نهایت، گزارش نتیجه میگیرد که هیچ میزان از لابیگری نمیتواند جایگزین درک واقعبینانه از تحولات منطقه و جایگاه واقعی اقلیم در معادلات آمریکا شود؛ مسئلهای که بهویژه در شرایط تنشهای فزاینده میان تهران و واشنگتن اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
سرویس جهان- گزارش تازهای از فعالیتهای لابیگری اقلیم کردستان نشان میدهد اربیل طی دو دهه گذشته میلیونها دلار برای حفظ نفوذ سیاسی و امنیتی خود در واشنگتن هزینه کرده، اما شکاف میان حزب دمکرات و اتحادیه میهنی اکنون این نفوذ را تهدید میکند.
