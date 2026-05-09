به گزارش کردپرس، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کردستان، جزئیات دیدار خود با رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه را منتشر کرد.
بر اساس بیانیه منتشرشده، این دیدار عصر روز ۹ مه ۲۰۲٦ در کاخ دولمهباغچه شهر استانبول و با حضور وزیران خارجه، انرژی و دفاع ترکیه و همچنین رئیس دستگاه اطلاعاتی این کشور برگزار شده است.
مسرور بارزانی اعلام کرد در این نشست، دو طرف بر اهمیت تقویت روابط و هماهنگی میان ترکیه و اقلیم کردستان در زمینههای مختلف تأکید کردهاند.
او همچنین از نقش اردوغان و ترکیه در حفظ ثبات و آرامش منطقه تقدیر کرده و بر تمایل اقلیم کردستان برای گسترش همکاریها و هماهنگیهای دوجانبه تأکید کرده است.
در این بیانیه آمده است که اردوغان نیز از نقش مسعود بارزانی و اقلیم کردستان به عنوان «عامل مهم صلح و آرامش در منطقه» تمجید کرده است.
دو طرف همچنین بر ضرورت پایان دادن به تنشهای منطقه و حل مشکلات از طریق گفتوگو و راهکارهای مسالمتآمیز تأکید کردهاند.
مسرور بارزانی افزود بخشی از گفتوگوها به تلاش جریانهای سیاسی عراق برای تشکیل کابینه جدید دولت فدرال اختصاص داشته و ابراز امیدواری شده است که دولت جدید عراق موجب تقویت ثبات، خدمترسانی و حل مشکلات میان بغداد و اربیل بر اساس قانون اساسی شود.
بر اساس این بیانیه، روند صلح و موضوع خلع سلاح پکک نیز از دیگر محورهای دیدار بوده و دو طرف بر حمایت از ادامه و موفقیت این روند تأکید کردهاند.
نظر شما