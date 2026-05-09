۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۰:۵۴

دیدار مسرور بارزانی و اردوغان؛ از روند تشکیل دولت عراق تا خلع سلاح پ‌ک‌ک

دیدار مسرور بارزانی و اردوغان؛ از روند تشکیل دولت عراق تا خلع سلاح پ‌ک‌ک

سرویس عراق و اقلیم کردستان- مسرور بارزانی در بیانیه‌ای درباره دیدار خود با رجب طیب اردوغان اعلام کرد دو طرف تشکیل کابینه جدید عراق، روابط اقلیم کردستان و دولت فدرال و روند خلع سلاح پ‌ک‌ک را مورد بحث قرار داده‌اند.

به گزارش کردپرس، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان، جزئیات دیدار خود با رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه را منتشر کرد.

بر اساس بیانیه منتشرشده، این دیدار عصر روز ۹ مه ۲۰۲٦ در کاخ دولمه‌باغچه شهر استانبول و با حضور وزیران خارجه، انرژی و دفاع ترکیه و همچنین رئیس دستگاه اطلاعاتی این کشور برگزار شده است.

مسرور بارزانی اعلام کرد در این نشست، دو طرف بر اهمیت تقویت روابط و هماهنگی میان ترکیه و اقلیم کردستان در زمینه‌های مختلف تأکید کرده‌اند.

او همچنین از نقش اردوغان و ترکیه در حفظ ثبات و آرامش منطقه تقدیر کرده و بر تمایل اقلیم کردستان برای گسترش همکاری‌ها و هماهنگی‌های دوجانبه تأکید کرده است.

در این بیانیه آمده است که اردوغان نیز از نقش مسعود بارزانی و اقلیم کردستان به عنوان «عامل مهم صلح و آرامش در منطقه» تمجید کرده است.

دو طرف همچنین بر ضرورت پایان دادن به تنش‌های منطقه و حل مشکلات از طریق گفت‌وگو و راهکارهای مسالمت‌آمیز تأکید کرده‌اند.

مسرور بارزانی افزود بخشی از گفت‌وگوها به تلاش جریان‌های سیاسی عراق برای تشکیل کابینه جدید دولت فدرال اختصاص داشته و ابراز امیدواری شده است که دولت جدید عراق موجب تقویت ثبات، خدمت‌رسانی و حل مشکلات میان بغداد و اربیل بر اساس قانون اساسی شود.

بر اساس این بیانیه، روند صلح و موضوع خلع سلاح پ‌ک‌ک نیز از دیگر محورهای دیدار بوده و دو طرف بر حمایت از ادامه و موفقیت این روند تأکید کرده‌اند.

کد مطلب 2795365

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha