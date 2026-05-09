به گزارش کردپرس، دکتر سعدون الساعدی روز شنبه در دیدار با استاندار کرمانشاه، اظهار کرد: امروز جلسه بسیار سازنده‌ای را با استاندار و مسئولان محترم استان داشتیم؛ نگاه ما کاملاً بر محور توسعه اقتصادی و پیشرفت مشترک متمرکز است و از نتایج این نشست و برنامه‌های ارائه شده بسیار خرسندم.

وی با اشاره به اهمیت پروژه ریلی کرمانشاه _ خسروی _ بغداد، تصریح کرد: با صراحت می‌گویم که پیش از این تصور می‌کردم پیگیری‌های مربوط به این پروژه در سمت ایران متوقف مانده است، اما در جلسه امروز و با شنیدن گزارش‌های دقیق، دریافتم که جمهوری اسلامی ایران و شخص استاندار کرمانشاه با جدیت و برنامه‌ای ویژه، پیگیر به سرانجام رساندن این طرح استراتژیک هستند.

سرکنسول عراق افزود: پس از پشت سر گذاشتن چالش‌ها و دوران جنگ، اکنون زمان تمرکز بر پروژه‌های استراتژیک فرا رسیده است؛ پروژه راه‌آهن، غرب ایران را به یک مرکز راهبردی همچون "جاده ابریشم" تبدیل می‌کند که شکوفایی عظیمی برای کل منطقه به همراه خواهد داشت. ما نیز پیگیر تکمیل خط ریلی مرز خسروی تا بغداد خواهیم شد و تلاش می کنیم که پروژه با سرعت مناسبی پیش برود.

این مقام دیپلماتیک با تأکید بر لزوم کنترل و مدیریت هوشمند پیشرفت مرزها، خاطرنشان کرد: برنامه‌های اقتصادی استاندار کرمانشاه برای توسعه مرزهای خسروی و پرویزخان بسیار تحسین‌برانگیز است. با این دیدگاه، یقین دارم که این دو مرز در آینده‌ای نزدیک به عنوان "قطب تجاری" و مرکز ثقل مرزهای تجاری ایران شناخته خواهند شد.

وی ضمن قدردانی از نگاه تخصصی و نقطه‌نظرات راهبردی دکتر حبیبی، استاندار کرمانشاه، گفت: از ایشان بابت دیدگاه‌های بلندی که در مسیر توسعه تعاملات دارند تشکر می‌کنم. امیدواریم با استمرار این تعاملات و رایزنی‌ها، هرچه سریع‌تر شاهد به ثمر نشستن این برنامه‌ها و جهش اقتصادی در هر دو سوی مرز باشیم.

معاونان سیاسی-امنیتی و اقتصادی استانداری، مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری، مشاور و دستیار استاندار در امور عراق و مسئول دفتر نمایندگی وزارت خارجه در استان هم در این دیدار حضور داشتند.