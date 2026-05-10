٥ شهر آذربایجان غربی از برق نیروگاه منطقه آزاد ماکو استفاده می کنند

به گزارش کردپرس، ناصر عتباتی، امروز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت به همراه مجیدی دادستان مرکز استان در بازدید از دو واحد تولیدی منطقه آزاد ماکو گفت: یکی از مجموعه‌های مورد بازدید که توسط بخش خصوصی احداث شده در بحث تولید برق شمال استان فعالیت داشت که به دلیل برخی از مطالبات قابل توجهی که از مجموعه تولید برق وزارت نیرو و مشکلات حقوقی که داشت نتوانسته بود که تجهیزات را به روز رسانی و اورهال کند و سه سال بود که تولید آن متوقف شده بود.

وی ادامه داد: در پی بازدیدی که از این مجموعه صورت گرفته بود و اطلاع از مشکلات آن با ورودهایی که دستگاه قضایی که از باب ترک فعل داشت و مکاتبات انجام شده با وزارت نیرو با پرداخت مطالبات این مجموعه شرایط برای اورهال و تعمیر توربین ها و تجهیزات فراهم شد و فاز اول آن پس از سه سال به چرخه تولید بازگشت.

رئیس کل دادگستری استان افزود: برابر گزارش مدیران این مجموعه فاز دوم نیز طی پانزده روز آینده به مدار بازگشته و نه تنها اشتغال زایی خوبی خواهد داشت بلکه دیگر دغدغه ای از منظر تامین برق پنج شهر همجوار خصوصاً در فصل تابستان نخواهیم داشت.

وی همچنین به بازدید خود از کارخانه فرآورده‌های نسوز نیز افزود: این مجموعه که در زمینه تولید مواد اولیه محصولات نسوز با سرمایه‌گذاری ۴ همتی احداث شده مشکلی در حوزه تامین ماده اولیه معدنی داشت که با رایزنی هایی که انجام شد مشکل این واحد تولیدی نیز مرتفع و زمینه اشتغال ۳۵۰ نفر فراهم شد.