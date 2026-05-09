گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ترکیه

به گزارش کرد پرس، به نقل از وزارت خارجه ایران، عبلس عراقچی در این تماس، همتای ترکیهای را در جریان آخرین تحولات مرتبط با تلاشها و ابتکارات دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران برای خاتمه قطعی جنگ تحمیلی قرار داد.
سید عباس عراقچی با اشاره به تحرکات ماجراجویانه اخیر آمریکا در خلیج فارس و برخی لفاظیهای سخیف و موهن مقامات ارشد آمریکایی افزود: تنشآفرینی اخیر نیروهای آمریکایی در خلیج فارس و اقدامات متعدد آنان در نقض آتش.بس، بر سوء ظنها نسبت به انگیزه و جدیت طرف آمریکایی در مسیر دیپلماسی افزوده است.
وزیر امور خارجه کشورمان رویکرد مخرب طرف آمریکایی را موجب تضعیف روند دیپلماسی و تعمیق بدگمانی ملت ایران نسبت به نیات طرف آمریکایی دانست و توقف تجاوزات غیرقانونی و رویکردهای زیاده خواهانه و نامعقول طرف مقابل را لازمه پیشبرد روند دیپلماتیک موجود بر شمرد.
هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه نیز ضرورت تداوم تلاشهای دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ را یادآور شد و بر حمایت ترکیه از روند دیپلماتیک جاری در این زمینه تاکید کرد.
