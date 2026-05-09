۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۱

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ترکیه

سرویس ایران - سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه عصر امروز جمعه به صورت تلفنی گفتگو و در خصوص اهم تحولات منطقه رایزنی کردند.

به گزارش کرد پرس، به نقل از وزارت خارجه ایران، عبلس عراقچی  در این تماس، همتای ترکیه‌ای را در جریان آخرین تحولات مرتبط با تلاش‌ها و ابتکارات دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران برای خاتمه قطعی جنگ تحمیلی قرار داد.

سید عباس عراقچی با اشاره به تحرکات ماجراجویانه اخیر آمریکا در خلیج فارس و  برخی لفاظی‌های سخیف و موهن مقامات ارشد آمریکایی افزود: تنش‌آفرینی اخیر  نیروهای آمریکایی در خلیج فارس و اقدامات متعدد آنان در نقض آتش‌.بس، بر سوء ظن‌ها نسبت به انگیزه و جدیت طرف آمریکایی در مسیر دیپلماسی افزوده است.

وزیر امور خارجه کشورمان رویکرد مخرب طرف آمریکایی را موجب تضعیف روند دیپلماسی و تعمیق بدگمانی ملت ایران نسبت به نیات طرف آمریکایی دانست و توقف تجاوزات غیرقانونی و رویکردهای زیاده خواهانه و نامعقول طرف مقابل را لازمه پیشبرد روند دیپلماتیک موجود بر شمرد.

هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه نیز ضرورت تداوم تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ را یادآور شد و بر حمایت ترکیه از روند دیپلماتیک جاری در این زمینه تاکید کرد.
 

