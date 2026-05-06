٢٨ تن چوب قاچاق در مهاباد کشف شد

به گزارش کردپرس، سرهنگ امیررضا رسولیان در این باره افزود: ماموران ایست بازرسی منگورشرقی در محور مهاباد به سردشت به یک دستگاه کامیون باری مشکوک شده و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او ادامه داد: در بازرسی از این خودرو، ۲۸ تن چوب قاچاق و بدون مجوز قانونی کشف شد و کامیون نیز توقیف گردید.

فرمانده انتظامی مهاباد تصریح کرد: در این عملیات یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

سرهنگ رسولیان همچنین با قدردانی از همکاری شهروندان و دوستداران طبیعت، از مردم خواست هرگونه تخریب، تصرف یا قطع غیرمجاز درختان را از طریق شماره ۱۱۰ پلیس یا ۱۵۰۴ یگان حفاظت منابع طبیعی گزارش دهند.