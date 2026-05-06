استاندار آذربایجان غربی: نگاه ما به مرزها ملی و فراملی است

او همچنین از پیگیری برای تخصیص اعتبارات ملی جهت تکمیل محور راهبردی ایواوغلی - بازرگان خبر داده و بیان کرد: ایجاد بازارچه‌ها، شهرک‌های تولیدی و صنایع فرآوری نظیر پوشاک و میوه خشک در نقاط مرزی به صورت جدی در دستورکار است.

استاندار آذربایجان‌غربی به دستاوردهای دیپلماسی اقتصادی نیز اشاره کرده و افزود: در دیدار با وزیر تجارت ترکیه، افزایش تردد کامیون‌ها و تسهیل عبور از دروازه‌های تجاری به سوی اروپا نهایی شده و با فعال‌سازی اتاق تجارت ترکیه در ارومیه و انتقال میز تجارت این کشور به استان، آذربایجان‌غربی به محور اصلی بهره‌مندی از توافق‌نامه تعرفه ترجیحی اوراسیا تبدیل شده است.

رحمانی همچنین حفظ تداوم تولید در شرایط حساس کنونی را اولویت نخست آذربایجان‌غربی دانسته و اضافه کرد: برخی مصوبات استانی ما در حوزه واردات کالاهای اساسی و دارو به الگویی کشوری تبدیل شده است.

او در پایان با تأکید بر لزوم نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و رفع کمبود کامیون، افزود: تشکل‌های اقتصادی با تقویت ارتباطات بین‌المللی، در مسیر تنظیم بازار و جهش تولید گام بردارند.