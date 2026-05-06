آب سد چپرآباد به سمت دریاچه ارومیه رهاسازی شد

به گزارش کردپرس، مجید رستگاری با اعلام این خبر اظهار کرد: با توجه به بارش‌های مطلوب اخیر و بهبود نسبی وضعیت ذخیره سد سیلوه در سال آبی جاری، رهاسازی آب از سد سیلوه به مخزن سد چپر آباد صورت پذیرفته و پس از تراز افزایی مخزن سد چپر آباد نیز با هماهنگی و دستور رضارحمانی، استاندار آذربایجان غربی و دبیر کارگروه ملی دریاچه ارومیه عملیات رهاسازی از سد چپرآباد به سمت دریاچه ارومیه از روز سه شنبه ۱۵ اردیبهشت آغاز شده است.

او افزود: این اقدام در راستای سیاست های کلی ستاد احیای دریاچه ارومیه و با هدف تأمین بخشی از حق‌آبه زیست‌محیطی این نگین آبی آذربایجان انجام می‌گیرد.

رستگاری تاکید کرد: امیدواریم با استمرار بارش‌های بهاری و مدیریت هوشمندانه منابع آب، شاهد بهبود وضعیت تراز دریاچه ارومیه و تقویت اکوسیستم منطقه باشیم.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی در پایان گفت: این رهاسازی با رعایت کامل جوانب ایمنی و نظارت دقیق کارشناسان بر مسیر انتقال آب صورت می‌پذیرد و از شهروندان و کشاورزان درخواست می‌شود جهت پیشگیری از حوادث احتمالی، از نزدیک شدن به حاشیه مسیر انتقال و به منظور افزایش اثربخشی عملیات از برداشت آب تحت هر عنوان از آب رهاسازی شده به طور جدی خودداری نمایند.