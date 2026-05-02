به گزارش کردپرس، محمد هورامی با اشاره به پرسش‌های هدفمندی که اخیراً در حضور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مطرح شد و نام «سلیمانیه» را به عنوان مقصد انحرافی سلاح‌ها بر سر زبان‌ها انداخت، این ادعاها را رد کرد.

وی تصریح کرد: ​«این اطلاعات که ادعا می‌کند سلاح‌ها نزد اتحادیه میهنی یا حزب دمکرات است، کاملاً نادرست است. دولت آمریکا این تجهیزات را نه به احزاب، بلکه از مسیرهای رسمی به وزارت امور داخلی دولت اقلیم کردستان تحویل داده است.»

به گفته این منبع، سلاح‌ها نه توسط دولت اقلیم و نه توسط هیچ جریان کُردی «تصاحب» نشده و هم‌اکنون در انبارهایی در اربیل نگهداری می‌شوند.

او توضیح داد که به دلیل ملاحظات سیاسی و بین‌المللی و جلوگیری از پیامدهای سنگین برای اقلیم کردستان، این تسلیحات تاکنون توزیع نشده‌اند.

هورامی همچنین تأکید کرد: «هیچ جریانی این سلاح‌ها را نبرده یا سرقت نکرده است و دولت آمریکا در هر زمان از وضعیت آن‌ها اطلاع دارد و در صورت تمایل می‌تواند آن‌ها را بازگرداند.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که طی روزهای گذشته، جدال لفظی میان حزب دمکرات و اتحادیه میهنی کردستان بر سر این موضوع بالا گرفته است. پیشتر بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی، دریافت هرگونه سلاح از آمریکا را رد کرده و با اشاره به ساختار «دو اداره‌ای» اقلیم، تلویحا جریان رقیب را هدف قرار داده بود.

با وجود این مواضع متضاد، اظهارات تازه مبنی بر نگهداری سلاح‌ها در انبارهای رسمی اربیل، تلاش دارد روایت جدیدی از این پرونده ارائه دهد؛ روایتی که می‌گوید تسلیحات تحت کنترل ساختار حکومتی اقلیم است و از مسیر رسمی خارج نشده است.