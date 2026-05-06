تامین ارزان کالا و حفظ اشتغال موجود مهمترین اولویت اقتصادی است

نماینده بوکان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخشی از این تاب‌آوری از طریق تأمین آسان و ارزان ارزاق عمومی و کالاهای اساسی برای مردم محقق می‌شود، افزود: در کنار آن، حفظ اشتغال موجود و بازگرداندن تولید به حالت عادی، از دیگر محورهای مهم در این زمینه است.

عثمانی ادامه داد: افزایش ظرفیت تولید نه‌تنها به تثبیت اشتغال موجود کمک می‌کند، بلکه زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی جدید را نیز فراهم می‌سازد و این موضوع در شرایط جنگی از اهمیت بالایی برخوردار است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر اینکه هیچ‌یک از این اولویت‌ها از دیگری کم‌اهمیت‌تر نیست، تصریح کرد: اگر بخواهیم اولویت‌بندی کنیم، آنچه جامعه گسترده‌تری را دربر می‌گیرد، در اولویت قرار می‌گیرد؛ از این رو اگر با همین نگاه امور مربوطه را بسنجیم، تأمین آسان و ارزان کالاهای اساسی در اولویت نخست و حفظ اشتغال و ایجاد تولید اضافی برای اشتغال مازاد در اولویت دوم قرار می‌گیرد.

او بیان کرد: این به معنای اجرای مرحله‌ای این سیاست‌ها نیست، بلکه باید این اقدامات به‌صورت همزمان و به موازات در کنار یکدیگر پیش برود؛ یعنی همین که کالای اساسی را به آسانی و ارزانی برای مردم تامین می کنیم، از سویی دیگر باید واحدهای تولیدی آسیب‌دیده مورد حمایت قرار دهیم.

عثمانی در پایان تأکید کرد: لازم است واحدهای صدمه‌دیده از شرایط جنگی به وضعیت پیش از بحران بازگردند و با توسعه ظرفیت‌های تولیدی، امکان بهره‌مندی بیشتر جامعه از فرصت‌های اقتصادی و شغلی فراهم شود. /