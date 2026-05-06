ایران به امارات هشدار داد

به گزارش کردپرس، در بیانیه وزارت امور خارجه ایران در این ارتباط آمده است: «وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن محکوم کردن اقدامات مخرب حاکمان ابوظبی در همدستی با طرفهای متخاصم علیه جمهوری اسلامی ایران، از جمله تداوم میزبانی پایگاهها و ادوات نظامی آنها، نسبت به پیامدهای خطرناک این وضعیت بر صلح و ثبات منطقه هشدار میدهد.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «طی دو روز اخیر همزمان با تشدید اقدامات خلاف قانون و تحریکآمیز نظامیان تروریست آمریکا در منطقه و تحرکات دریایی آنها تحت عنوان فریبکارانه «بشردوستانه»، مقامات ابوظبی نیز در رویکردی مغایر با اصل حسن همجواری و ناقض اصول بنیادین منشور ملل متحد، همکاریهای مشهودی با طرف متجاوز آمریکایی و تهدید امنیت و منافع ملی ایران داشتهاند. با وجود این، جمهوری اسلامی ایران با رویکردی مسئولانه و در راستای حرمتگذاری به خیر جمعی منطقه و امت اسلامی، حداکثر خویشتنداری را از خود نشان داد.»
در این بیانیه تأکید شده است: «وزارت امور خارجه ضمن رد ادعاهای ناصواب ابوظبی مبنی بر پرتاب موشک و پهپاد از سوی ایران به امارات تصریح میکند که اقدامات دفاعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در این مرحله منحصرا متوجه دفع شرارت آمریکا بوده است.»
دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در بیانیه خود خاطرنشان کرد: «وزارت امور خارجه ایران با تاکید بر پایبندی جمهوری اسلامی ایران به اصول منشور ملل متحد و قواعد بنیادین حقوق بینالملل و نیز اصل حسن همجواری در روابط با همه کشورهای منطقه، مؤکداً خواستار پرهیز ابوظبی از ادامه همدستی و مشارکت با طرفهای متخاصم آمریکا و رژیم صهیونیستی در ارتکاب اقدامات مغایر با حقوق بینالملل علیه ایران است.»
در این بیانیه همچنین تاکید شده است: «بدیهی است جمهوری اسلامی ایران در اتخاذ تدابیر لازم و مقتضی برای دفاع از منافع و امنیت ملی خود از هیچ اقدامی فروگذار نخواهد کرد.»
نظر شما