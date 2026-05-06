نماینده ارومیه در مجلس:

تنگه هرمز قلب توسعه عمرانی و جهانی است

سرویس آذربایجان غربی- نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: تنگه هرمز قلب توسعه عمرانی و جهانی است و انسداد این گلوگاه به معنای بستن نبض توسعه اقتصاد جهانی خواهد بود.

شهین جهانگیری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار خانه ملت، در جریان بازدید از مناطق مرزی و دریایی جنوب کشور و تنگه هرمز، با اشاره به اقتدار دفاعی کشور گفت: در بازدیدی که از مناطق مرزی و دریایی داشتیم، آنچه بیش از هر چیز به چشم می‌آید، تسلط کامل و بلامنازع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بر منطقه راهبردی تنگه هرمز است.

نماینده ارومیه تاکید کرکد: آنچه امروز در این منطقه شاهد هستیم، دست برتر جمهوری اسلامی ایران و تعریف جدیدی از قدرت در آب‌های نیلگون خلیج فارس است که دنیا باید آن را بداند.

وی با تاکید بر اینکه زیرساخت‌های کشور خط قرمز جمهوری اسلامی و ملت ایران است، افزود: دشمن نمی‌تواند به بنادر استراتژیک، فرودگاه‌ها و زیرساخت‌های عمرانی ما حمله کند و در عین حال انتظار داشته باشد که بتواند از این آبراه استفاده کند. کمترین و منطقی‌ترین واکنش در برابر چنین تجاوزاتی، در دست گرفتن کنترل و بستن تنگه هرمز است. 

جهانگیری تصریح کرد: در منشور ملل متحد نیز حق دفاع مشروع به رسمیت شناخته شده است و این حق مسلم ماست که اگر به بنادر و زیرساخت‌هایمان حمله‌ای صورت گیرد، از این حق دفاعی استفاده کنیم. مجلس شورای اسلامی و کمیسیون عمران با تمام توان از دستورات شورای عالی امنیت ملی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌کنند.

عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان خاطرنشان کرد: پیام من از این منطقه به ملت شریف ایران و مردم غیور استان آذربایجان غربی و ارومیه این است که فرزندان شما در جنوب کشور با صلابت و قدرت ایستاده‌اند و پایداری و اقتدار در تنگه هرمز، به معنای تامین امنیت در جای‌جای ایران اسلامی است/.

