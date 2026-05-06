تنگه هرمز قلب توسعه عمرانی و جهانی است

شهین جهانگیری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار خانه ملت، در جریان بازدید از مناطق مرزی و دریایی جنوب کشور و تنگه هرمز، با اشاره به اقتدار دفاعی کشور گفت: در بازدیدی که از مناطق مرزی و دریایی داشتیم، آنچه بیش از هر چیز به چشم می‌آید، تسلط کامل و بلامنازع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بر منطقه راهبردی تنگه هرمز است.

نماینده ارومیه تاکید کرکد: آنچه امروز در این منطقه شاهد هستیم، دست برتر جمهوری اسلامی ایران و تعریف جدیدی از قدرت در آب‌های نیلگون خلیج فارس است که دنیا باید آن را بداند.

وی با تاکید بر اینکه زیرساخت‌های کشور خط قرمز جمهوری اسلامی و ملت ایران است، افزود: دشمن نمی‌تواند به بنادر استراتژیک، فرودگاه‌ها و زیرساخت‌های عمرانی ما حمله کند و در عین حال انتظار داشته باشد که بتواند از این آبراه استفاده کند. کمترین و منطقی‌ترین واکنش در برابر چنین تجاوزاتی، در دست گرفتن کنترل و بستن تنگه هرمز است.

جهانگیری تصریح کرد: در منشور ملل متحد نیز حق دفاع مشروع به رسمیت شناخته شده است و این حق مسلم ماست که اگر به بنادر و زیرساخت‌هایمان حمله‌ای صورت گیرد، از این حق دفاعی استفاده کنیم. مجلس شورای اسلامی و کمیسیون عمران با تمام توان از دستورات شورای عالی امنیت ملی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌کنند.

عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان خاطرنشان کرد: پیام من از این منطقه به ملت شریف ایران و مردم غیور استان آذربایجان غربی و ارومیه این است که فرزندان شما در جنوب کشور با صلابت و قدرت ایستاده‌اند و پایداری و اقتدار در تنگه هرمز، به معنای تامین امنیت در جای‌جای ایران اسلامی است/.