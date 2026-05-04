«سازش یا سقوط»؛ خط و نشان اتحادیه میهنی برای حزب دمکرات

به گزارش کردپرس، رسانه رسمی اتحادیه میهنی کردستان در گزارشی، حزب دمکرات کردستان و مسرور بارزانی، نائب رئیس این حزب را عامل فلج شدن نهادهای قانونی اقلیم دانسته و اعلام کرده است: دوره‌ای تازه آغاز شده؛ یا باید به سمت توافق و اصلاحات رفت، یا پایان خود، حزب و قدرت‌تان را بپذیرید.

در این گزارش آمده است که نهادهای رسمی در اقلیم کردستان فلج شده‌اند و خواسته‌های فردی و جناح شکست‌خورده حزب دمکرات، بر منافع کلان ترجیح داده شده است؛ امری که با هدف یکه‌تازی و تحمیل اراده و سیاست خاص دنبال می‌شود.

این رسانه تأکید کرده است که یا باید از مسیر توافق، روند بازسازی نهادهای قانونی اقلیم آغاز شود، یا نقطه پایانی تعیین خواهد شد و آنچه از طریق توافق به دست نیاید، با فشار و اقدامات دیگر تحمیل می‌شود.

همچنین اشاره شده است که رویکرد غالب کنونی، میل به انحصارطلبی و یک‌جانبه‌گرایی است که مسرور بارزانی نمایندگی آن را بر عهده دارد و اجازه نمی‌دهد دیگران به‌طور واقعی در قدرت شریک شوند.