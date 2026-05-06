پایان سه سال بلاتکلیفی در زرینه؛ مدیریت شهری به ریل بازگشت

به گزارش کرد پرس، انتصاب «عرفان ترابی» را می توان نقطه پایان یک دوره پرحاشیه و آغاز فصلی تازه برای زرینه دانست؛ فصلی که در آن مدیریت شهری، به جای توقف و انتظار، به مسیر اقدام و اصلاح بازگشته است.

زرینه در سال های گذشته، نمونه ای عینی از تأثیر خلأ مدیریتی بر زندگی روزمره مردم بود؛ پروژه های نیمه تمام، خدمات شهری ناپیوسته و مهم تر از همه، بحران پسماند، چهره ای نگران کننده از شهر ترسیم کرده بود، اما با استقرار مدیریت جدید، رویکردی متفاوت در دستور کار قرار گرفت؛ رویکردی که بر «اقدام فوری» و «حل مسائل انباشته» استوار است.

نخستین نشانه های این تغییر را می توان در ساماندهی سایت دفن زباله شهری مشاهده کرد؛ جایی که تا پیش از این به نماد بی توجهی و رهاشدگی تبدیل شده بود، اکنون در مسیر اصلاح و استانداردسازی قرار گرفته است.

زباله ها در مسیر مدیریت؛ طبیعت در مسیر ترمیم

سایت پسماند زرینه که روزگاری تهدیدی جدی برای محیط زیست و سلامت مردم به شمار می رفت، حالا با ورود مدیریت شهری جدید، در حال تغییر چهره است؛ اقدامات اولیه برای ساماندهی این سایت، از جمله کنترل پراکندگی زباله، بهبود نحوه دفن و برنامه ریزی برای کاهش اثرات زیست محیطی، آغاز شده و به گفته منابع محلی، روندی رو به جلو دارد.

اگرچه هنوز راهی تا رسیدن به شرایط مطلوب باقی مانده، اما همین تغییر جهت، برای شهری که سال ها در انتظار یک تصمیم اجرایی مانده بود، گامی قابل توجه به شمار می آید.

بازگشت اعتماد؛ مهم ترین دستاورد مدیریت جدید

شاید مهم ترین تحول در زرینه، نه فقط در پروژه های عمرانی، بلکه در بازسازی اعتماد عمومی باشد؛ مردمی که تا پیش از این، خود را در برابر مشکلات تنها می دیدند، حالا نشانه هایی از پاسخ گویی و تحرک در مدیریت شهری مشاهده می کنند.

تحرک در خدمات شهری، پیگیری مسائل زیرساختی و تلاش برای اولویت بندی نیازهای فوری شهر، باعث شده فضای عمومی زرینه از حالت رکود خارج شود و این تغییر، هرچند هنوز در ابتدای مسیر است، اما می تواند پایه ای برای مشارکت دوباره مردم در اداره شهر باشد.

زرینه در مسیر تثبیت؛ آزمون تداوم و نتیجه گرایی

تجربه سال های گذشته نشان داده که زرینه بیش از هر چیز، به «ثبات مدیریتی» نیاز دارد؛ اکنون که این شهر از پیچ پرچالش تعیین شهردار عبور کرده، مهم ترین آزمون پیش روی مدیریت جدید، تداوم همین روند اصلاحی و تبدیل اقدامات اولیه به نتایج ملموس و پایدار است.

ساماندهی کامل پسماند، ارتقای خدمات شهری و ایجاد شفافیت در عملکرد، از جمله مطالباتی است که همچنان از سوی مردم مطرح می شود و تحقق آن ها می تواند مسیر جدید زرینه را تثبیت کند.

زرینه امروز، دیگر آن شهر بی صدا و معطل گذشته نیست؛ هرچند زخم های سال های بی مدیریتی هنوز به طور کامل التیام نیافته، اما حرکت آغاز شده، نویدبخش آینده ای متفاوت است؛ آینده ای که در آن، تصمیم گیری جای تعلل را گرفته و اقدام، جای انتظار را.

اگر این مسیر با جدیت و شفافیت ادامه یابد، زرینه می تواند از یک نمونه بحران زده، به الگویی از بازگشت به مسیر توسعه تبدیل شود؛ شهری که نشان داد حتی پس از طولانی ترین بن بست ها، هنوز هم می توان از نو آغاز کرد.