به گزارش کردپرس، سرهنگ حیدر حق جویان اظهار کرد: در راستای ارتقاء امنیت عمومی و اجتماعی، طرح ضربتی مقابله با سرقت و دستگیری سارقان به مدت ۲۴ساعت در مناطق جرم خیز شهرستان اسلام آبادغرب اجرا شد.

وی افزود: در این طرح مجموعا ۵۸ فقره انواع سرقت کشف و ۱۱ سارق و مالخر نیز شناسایی و در عملیات های جداگانه دستگیر شدند.

حق جویان با بیان اینکه در بازرسی از مخفیگاه تعداد قابل توجهی اموال سرقتی نیز کشف شد، ارزش آن ها را طبق نظر کارشناسان بالغ بر ۲۵ میلیارد ریال عنوان کرد.

فرمانده انتظامی اسلام آبادغرب در پایان با اشاره به معرفی افراد دستگیر شده به دستگاه قضایی، بر جدیت پلیس در اجرای منظم و مستمر طرح های مقابله با سرقت و پاکسازی مناطق و محلات آلوده و جرم خیز تاکید کرد.