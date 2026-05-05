۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۶:۲۱

دستگیری ۱۱ سارق حرفه‌ای در طرح ضربتی مقابله با سرقت در اسلام آباد غرب

دستگیری ۱۱ سارق حرفه‌ای در طرح ضربتی مقابله با سرقت در اسلام آباد غرب

سرویس کرمانشاه - فرمانده انتظامی اسلام آبادغرب از اجرای طرح ضربتی مقابله با سرقت در این شهرستان خبر داد و گفت: از جمله نتایج این طرح کشف ۲۵ میلیارد ریال اموال مسروقه و دستگیری ۱۱ سارق و مالخر حرفه ای بود.

به گزارش کردپرس، سرهنگ حیدر حق جویان اظهار کرد:  در راستای ارتقاء امنیت عمومی و اجتماعی، طرح ضربتی مقابله با سرقت و دستگیری سارقان به مدت ۲۴ساعت در مناطق جرم خیز شهرستان اسلام آبادغرب اجرا شد.

 وی افزود: در این طرح مجموعا ۵۸ فقره انواع سرقت کشف و ۱۱ سارق و مالخر نیز شناسایی و در عملیات های جداگانه دستگیر شدند.

حق جویان با بیان اینکه در بازرسی از مخفیگاه تعداد قابل توجهی اموال سرقتی نیز کشف شد، ارزش آن ها را طبق نظر کارشناسان بالغ بر ۲۵ میلیارد ریال عنوان کرد. 

فرمانده انتظامی اسلام آبادغرب در پایان با اشاره به معرفی افراد دستگیر شده به دستگاه قضایی، بر جدیت پلیس در اجرای منظم و مستمر طرح های مقابله با سرقت و پاکسازی مناطق و محلات آلوده و جرم خیز تاکید کرد.

کد مطلب 2795218

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha