قیمت بیمه بدنه چقدر است؟ آپدیت لیست 1405

عوامل موثر در قیمت بیمه بدنه
قیمت بیمه بدنه برای هر خودرو به عوامل مختلفی بستگی دارد که این عوامل شامل مشخصات خودرو، انتخاب پوششهای بیمهای و تخفیفهایی است که بهطور ویژه اعمال میشوند. در این بخش به بررسی این عوامل خواهیم پرداخت.
مشخصات خودرو
مشخصات خودرو شامل موارد زیر میشود:
- مدل و سال تولید خودرو: مدل و سال ساخت خودرو یکی از مهمترین عوامل در تعیین قیمت بیمه بدنه است. خودروهای جدیدتر معمولا قیمت بیمه بیشتری دارند، چراکه قیمت قطعات و هزینه تعمیرات آنها بیشتر است. همچنین، خودروهای لوکس و گرانقیمت بهدلیل ارزش بالاتر، معمولا بیمه بدنه گرانتری دارند.
- ارزش خودرو: ارزش روز خودرو یکی از عوامل اصلی در محاسبه قیمت بیمه بدنه است. هرچه ارزش خودرو بیشتر باشد، مبلغ بیمه نیز افزایش مییابد. بیمه بدنه بهصورت درصدی از ارزش خودرو محاسبه میشود.
- نوع خودرو: خودروهای وارداتی یا خودروهایی که قطعات گرانتری دارند، بیمه بدنه گرانتری نیز خواهند داشت.
انتخاب پوششهای بیمهای
پوششهای مختلف میتواند روی قیمت بیمه تاثیر زیادی داشته باشد. محبوبترین پوششهای بیمهای شامل موارد زیر میشود:
- پوششهای اصلی بیمه بدنه: این پوششها شامل تصادف، سرقت، آتشسوزی، انفجار و سایر حوادث هستند. هزینه بیمه بدنه برای خودروهایی که پوششهای اصلی بیشتری دارند، بیشتر خواهد بود.
- پوششهای اضافی (فرعی): اگر بخواهید پوششهای اضافی مانند سرقت قطعات، شکستن شیشه، بلایای طبیعی یا پوشش نوسانات قیمت خودرو را اضافه کنید، این موارد باعث افزایش قیمت بیمه بدنه خواهند شد.
- فرانشیز بیمه بدنه: فرانشیز به معنی سهمی است که در صورت وقوع حادثه باید خود بیمهگذار پرداخت کند. هرچه فرانشیز بیشتر باشد، قیمت بیمه بدنه کمتر خواهد بود، ولی در صورت بروز حادثه، هزینه بیشتری از جیب بیمهگذار پرداخت میشود.
تخفیفهای بیمه بدنه
تخفیفها نقش مهمی در کاهش قیمت نهایی بیمه بدنه دارند. برخی از تخفیفهای رایج شامل تخفیف عدم خسارت، تخفیف خرید نقدی، تخفیفهای گروهی و تخفیفهای مخصوص خودروهای خاص میشوند. تخفیف عدم خسارت یکی از مهمترین تخفیفها است در برخی شرکتها، تخفیف عدم خسارت حتی تا 70% هم ارائه میشود. برای رانندگانی که در طول مدت بیمه بدنه خود از بیمه استفاده نکردهاند، این تخفیفها میتوانند باعث کاهش چشمگیر قیمت بیمه بدنه شوند.
قیمت بیمه بدنه خودروهای پرطرفدار در 1405
در ادامه، قیمت بیمه بدنه برای برخی از خودروهای پرطرفدار در 1405 آورده شده است. این قیمتها میتوانند بهطور کلی راهنمایی برای کسانی باشند که به دنبال خرید بیمه بدنه برای خودروهای خود هستند. محاسبانت زیر بر اساس خودروهای مدل 1400 انجام شده و سابقه بیمه بدنه برای خودرو را صفر در نظر گرفتیم. قیمت روز خودرو به صورت حدودی توسط ابزارهای آنلاین محاسبه شده است.
|
مدل خودرو
|
قیمت بیمه بدنه (تومان)
|
قیمت روز خودرو (تومان)
|
پراید
|
3694607 تومان
|
350،000،000
|
پژو 405 slx
|
4023066 تومان
|
900،000،000
|
سمند lx
|
3413615 تومان
|
0،000،00090
|
پژو 206
|
3514550 تومان
|
1،000،000،000
|
دنا پلاس
|
7495755تومان
|
1،500،000،000
همانطور که مشاهده میکنید، قیمت بیمه بدنه برای هر مدل خودرو متفاوت است. این تفاوتها به عوامل مختلفی مانند مدل، ارزش خودرو و پوششهای بیمهای انتخابی بستگی دارد. با وارد کردن تمامی مشخصات میتوانید قیمت دقیق بیمه بدنه را به دست آورید.
نحوه محاسبه قیمت بیمه بدنه
قیمت بیمه بدنه برای هر خودرو بهطور جداگانه محاسبه میشود و چندین عامل در تعیین آن موثر است. بهطور کلی، حق بیمه بدنه بهصورت درصدی از ارزش خودرو محاسبه میشود. برای محاسبه دقیقتر قیمت بیمه بدنه، مالکان خودرو میتوانند از ابزارهای آنلاین استفاده کنند تا بهترین گزینه را انتخاب نمایند.
مراحل محاسبه قیمت بیمه بدنه
مراحل محاسبه قیمت بیمه بدنه در اکثر ابزارهای آنلاین به شکل زیر است:
- وارد کردن اطلاعات خودرو: به عنوان مثال در ابتدا باید مدل، سال ساخت و میزان تخفیف عدم خسارت خود را در قسمت قیمت بیمه بدنه بیمه بازار وارد کنید.
- دریافت استعلام فوری: با وارد کردن اطلاعات، قیمت بیمه بدنه از تمام شرکتهای معتبر بهصورت آنی دریافت خواهید کرد.
- مقایسه قیمتها: میتوانید سقف پوشش مالی را تغییر دهید و تأثیر آن بر قیمت نهایی را مشاهده کنید.
- خرید آنلاین: پس از انتخاب بهترین گزینه، بیمهنامه خود را بهصورت اینترنتی و در کمترین زمان خریداری کنید.
نکات مهم قبل از خرید بیمه بدنه
قبل از خرید بیمه بدنه، نکات مهمی وجود دارند که باید به آنها توجه داشته باشید تا بهترین انتخاب را انجام دهید. این نکات شامل بررسی تخفیفها، انتخاب پوششهای مناسب برای خودروی شما، و همچنین توجه به شرکت بیمه است.
- بررسی تخفیفها: تخفیفهای عدم خسارت، تخفیفهای نقدی و تخفیفهای گروهی میتوانند هزینه شما را کاهش دهند.
- انتخاب پوششهای مناسب: بسته به نوع خودرو و نیازهای خود، پوششهای مناسب را انتخاب کنید.
- شرکت بیمه معتبر: شرکت بیمهای را انتخاب کنید که رضایتمندی مشتریان بالایی داشته باشد و توانایی پرداخت خسارت را در زمان نیاز داشته باشد.
