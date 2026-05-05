خبرگزاری کردپرس _ سابقه طرح مطالبه گشایش مرزهای «سازان» و «دروله» به اواسط دهه هشتاد و سفر اول محمود احمدی نژاد به استان کرمانشاه در آذر ۱۳۸۵ بازمی گردد. غفوری استاندار وقت آن زمان در خصوص پیگیری ها برای گشایش این بازارچه های مرزی جدید عنوان کرد: «در سفر رییس جمهوری به استان، هیات دولت مصوب کرد که هرآنچه استان با طرف عراقی در خصوص ایجاد بازارچه های مرزی به توافق برسد از نظر هیات دولت مجاز است».

این بازارچه‌های مورد مطالبه در اواسط دهه هشتاد شامل «سومار» در گیلانغرب، «تیله کو» در سرپل ذهاب، «دروله» در جوانرود و«سازان» در باینگان بود. که از این تعداد تنها بازارچه سومار این شانس را داشت که در سال ۹۳ عملیاتی شود و به تدریج تدبیل به یک مرز مهم و پررونق گردد. بازارچه تیله کو هم در اوایل دهه ۹۰ به مدت کوتاهی شروع به فعالیت کرد و بعد بسته شد و علی رغم همه تلاش ها، همچنان بسته باقی مانده است.

گشایش «دروله» مطالبه جدی مردم جوانرود

تا قبل از سال ۸۱ و تشکیل شهرستان ثلاث باباجانی، مدیریت بازارچه مرزی شیخ صله بر عهده فرمانداری جوانرود بود. در همان دوران، فعالان این شهرستان با استفاده از ظرفیت شیخ صله، هسته اولیه بازارچه معروف شهر جوانرود را شکل دادند.

خارج شدن این بازارچه مرزی از مدیریت شهرستان جوانرود یکی از مهم ترین اشتباهات توسعه ای مدیران ارشد استان در دهه ۸۰ بود، و یک سکته توسعه ای در این شهرستان ایجاد کرد.

به تدریج روند گسترش بازارچه جوانرود بسیار کند و کندتر شد و از بازارچه های بانه و مریوان بسیار عقب افتاد. حتی طرح های توسعه‌ای مانند ایجاد پاساژ بزرگ الماس جوانرود پس از یک دهه هنوز از گرفتار بی توجهی فرمانداری، شهرداری، راه و شهرسازی است و راه اندازی نشده است.

طی این دو دهه فعالان جوانرودی به دنبال ایجاد بازارچه مرزی دروله در نوار باریک ۱۲ کیلومتری این شهرستان در همجواری حلبچه بوده اند. در ۲۹ آذر ۸۵ و در دومین روز از سفر اول رئیس جمهور وقت به استان کرمانشاه، محمود احمدی نژاد در جمع مردم جوانرود از برنامه‌ی دولت برای ایجاد بازارچه‌ی مرزی در شهرستان جوانرود خبر داد. ولی دو دهه از این وعده گذشته و هنوز خبری از گشایش این مرز نیست.

یکی از مهم ترین دلایل ناکامی در گشایش «دروله» بی توجهی مدیران ارشد استان در ادوار مختلف و عدم پیگیری جدی نمایندگان چند دوره اخیر اورامانات بوده است و این روند باعث شده این مطالبه سال ها مسکوت باقی بماند.

البته اخیرا استاندار کرمانشاه و نماینده اورامانات از این مرز بازدید کرده اند و از پیگیری برای گشایش این مرز خبر داده اند.

مردم باینگان امیدوار به گشایش «سازان»

هر چند شهرستان پاوه دارای یک بازارچه رسمی به نام شوشمی است ولی این امر مانع پیگیری ها برای گشایش یک بازارچه جدید به نام «سازان» در همجواری با حلبچه نشده است و این مطالبه همپای گشایش بازارچه «دروله» حتی در مقاطعی بسییار جدی تر، دنبال شده است.

یکی از بندهای تفاهم نامه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و گردشگری که در ۹ آبان ۱۳۸۷ به امضای مجید غفوری و دانا احمد مجید استانداران وقت کرمانشاه و سلیمانیه رسید؛ به گشایش بازارچه سازان در مرز مشترک دو استان اختصاص داشت. تفاهم نامه ای که پس دو سال تاکنون اجرایی نشده است.

با تشکیل اداره مستقل حلبچه در بهمن ماه سال ۹۳ در همسایگی پاوه یک شانس تازه برای سازان پدید آمد. مقامات حلبچه از همان ابتدا به شکل ویژه به دنبال ایجاد یک راه دسترسی نزدیک به شهر حلبچه با دورنمای افزایش حجم مبادلات بودند و بارها این مطالبه را با استانداران کرمانشاه مطرح کرده اند و حتی پذیرش برقراری تردد مسافری از مرز شوشمی را منوط به ایجاد این مرز جدید کردند. ولی با همه این پیگیری ها بخت این بازارچه همچنان بسته مانده است.

طی دهه های متمادی تجارت و بازرگانی تنها ظرفیت و فرصت توسعه ای اورامانات بوده و صنعت گردشگری بیشتر طی یک دهه اخیر در اورامانات رونق گرفته است. شوشمی و شیخ صله دارای محدودیت های تجاری خاص خود هستند و گشایش بازارچه های جدید می تواند به رونق اقتصادی منطقه اورامانات به ویژه باینگان و جوانرود بسیار کمک کند. حتی ممکن است تنها یکی از این دو مرز شانس راه اندازی پیدا کند ولی همین اتفاق هم می تواند تحولی در منطقه ایجاد کند.

گزارش: بهزاد خالوندی