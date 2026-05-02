آری هرسین: بدون حزب دمکرات تشکیل دولت در اقلیم ممکن نیست

به گزارش کردپرس، آری هرسین در گفتگویی با تلویزیون روداو، در پاسخ به این پرسش که چرا تشکیل دولت بدون حزب دمکرات را غیرممکن میداند، به خطر تقسیم جغرافیایی اشاره کرد و گفت: «اگر ما (حزب دمکرات) بخواهیم به تنهایی و بدون مشارکت جریانهای دیگر دولت تشکیل دهیم، وضعیت از "دو ادارهای" فعلی فراتر رفته و اقلیم کردستان به سمت سناریوی خطرناک "دو اقلیمی" پیش میرود که این هرگز به مصلحت اقلیم کردستان نیست.»
این عضو رهبری حزب دمکرات معتقد است که قدرت این حزب تنها به کرسیهای مجلس محدود نمیشود.
وی اشاره کرد که حزب دمکرات کردستان نه تنها بزرگترین حزب در اقلیم و عراق است، بلکه بازیگری است که قدرتهای جهانی از جمله آمریکا، اروپا، روسیه و کشورهای همسایه در معادلات خود مستقیماً روی آن حساب میکنند.
در واکنش به ائتلاف «اتحادیه میهنی» و «نسل نو» برای کسب اکثریت، آری هرسین با لحنی تند رقبای خود را به چالش کشید و گفت: «آنها اگر ۵۰ به علاوه یک کرسی را هم به دست آورند، باز هم نمیتوانند دولت تشکیل دهند.
او اضافە کرد: «این یک توهم است که تصور کنند با تکیه بر تعداد کرسیها میتوانند حزب دمکرات را حذف کنند. بفرمایند، این گوی و این میدان! اگر میتوانند بدون ما دولت تشکیل دهند، بسمالله، انجام بدهند؛ اما بدانند که نمیتوانند.»
آری هرسین معتقد است ثبات سیاسی و مشروعیت بینالمللی اقلیم کردستان گرهخورده به حضور حزب دمکرات است و هرگونه تلاش برای تشکیل دولت بدون این حزب، نه تنها به بنبست میرسد، بلکه موجودیت واحد اقلیم را به خطر میاندازد.
