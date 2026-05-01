به گزارش کردپرس، نزدیک به یک سال و نیم از ادای سوگند نمایندگان دوره ششم پارلمان کردستان می‌گذرد، اما تاکنون هیئت رئیسه و کمیسیون‌های پارلمان تشکیل نشده و نمایندگان نیز حضور حداقلی داشته‌اند؛ با این حال، همانند سایر کارمندان دولت، حقوق دریافت کرده‌اند که میزان آن ماهانه ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار دینار است.

به گفته معاون رئیس دیوان پارلمان کردستان، تا زمانی که احزاب سیاسی حد نصاب قانونی را تکمیل نکنند، پارلمان قادر به برگزاری جلسه نخواهد بود.

در تاریخ ۲ دسامبر ۲۰۲۴، نمایندگان پیروز انتخابات دوره ششم پارلمان کردستان سوگند یاد کردند و رسماً کار خود را آغاز کردند، اما از آن زمان تاکنون، به‌دلیل اختلافات سیاسی، هیچ جلسه دیگری برگزار نشده است.

۱۰ میلیارد دینار حقوق

بر اساس آیین‌نامه داخلی پارلمان کردستان، نماینده منتخب از روز ادای سوگند، از تمامی حقوق و مزایای نمایندگی برخوردار می‌شود.

یک مقام در پارلمان کردستان در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرد: «حقوق نمایندگان طبق قانون تعیین شده و در همه جای دنیا نیز همین‌گونه است، بنابراین نمایندگان این دوره نیز حقوق دریافت می‌کنند، حتی اگر هیئت رئیسه انتخاب نشده باشد، زیرا در حال حاضر به‌عنوان کارمند محسوب می‌شوند.»

در انتخابات دوره ششم پارلمان کردستان، تعداد کرسی‌ها از ۱۱۱ به ۱۰۰ کرسی کاهش یافت. از این تعداد، ۱۰۰ نماینده پس از ادای سوگند (حدود ۱۷ ماه پیش) تاکنون ۱۴ ماه حقوق دریافت کرده‌اند.

در این دوره، فراکسیون جماعت عدالت کردستان تصمیم به تحریم گرفته و از سه نماینده آن، تنها یک نفر سوگند یاد کرده که او نیز از فراکسیون اخراج شده است.

همچنین لاهور شیخ جنگی، نماینده منتخب «جبهه خلق»، تاکنون سوگند یاد نکرده است؛ در مجموع ۹۷ نماینده سوگند خورده‌اند.

بر اساس پیگیری‌ها، هر نماینده ماهانه ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار دینار دریافت می‌کند که در مجموع طی ۱۴ ماه به بیش از ۱۰ میلیارد دینار می‌رسد.

در صورتی که کمیسیون‌های پارلمان فعال شوند، به حقوق هر نماینده یک میلیون دینار اضافه شده و به ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار دینار خواهد رسید.

۱۰۰ واحد مسکونی برای نمایندگان

در دوره‌های پیشین پارلمان، به هر نماینده یک واحد مسکونی اختصاص داده می‌شد که پس از پایان دوره بازگردانده می‌شد. در این دوره نیز ۱۰۰ واحد مسکونی متناسب با تعداد کرسی‌ها به فراکسیون‌های مختلف داده شده و میان اعضای آن‌ها توزیع شده است.

پارلمان آماده است، اما احتمال برگزاری جلسه ضعیف است

معاون رئیس دیوان پارلمان کردستان اعلام کرد: تا زمانی که احزاب سیاسی به حد نصاب قانونی نرسند، پارلمان قادر به تشکیل جلسه نیست.

وی افزود: «ما به‌عنوان پارلمان آماده برگزاری جلسه هستیم و منتظر تکمیل حد نصاب قانونی هستیم.»

او درباره تلاش احزاب، به‌ویژه حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان برای برگزاری نشست نیز گفت: «تاکنون چیزی به ما اعلام نشده است.»

حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان؛ بزرگ‌ترین و در عین حال پرتنش‌ترین فراکسیون‌ها

انتخابات پارلمان کردستان در ۲۰ اکتبر ۲۰۲۴ برگزار شد و حزب دمکرات کردستان با کسب ۳۹ کرسی، بیشترین کرسی‌ها را به‌دست آورد.

پس از آن اتحادیه میهنی کردستان با ۲۳ کرسی و جنبش نسل نو با ۱۵ کرسی قرار گرفتند. همچنین اتحاد اسلامی کردستان ۷ کرسی، جماعت عدالت ۳ کرسی، «جنبش موضع میهنی» ۴ کرسی، «جبهه خلق» ۲ کرسی، ائتلاف اقلیم کردستان ۱ کرسی و جنبش تغییر نیز ۱ کرسی به‌دست آوردند.

در ۱۴ آگوست ۲۰۲۵، هیئت‌های مذاکره‌کننده حزب دمکرات و اتحادیه میهنی در اربیل دیدار کردند و در بیانیه‌ای مشترک تأکید شد که باید تلاش جدی برای آغاز به‌کار پارلمان در ماه سپتامبر صورت گیرد. با این حال، نه‌تنها پارلمان تشکیل جلسه نداد، بلکه روابط دو حزب نیز دچار تنش بیشتری شد.

تشکیل جلسات پارلمان و همچنین کابینه دهم دولت اقلیم کردستان بارها به تعویق افتاده است. حزب دمکرات، اتحادیه میهنی را به تعویق عمدی تشکیل دولت متهم می‌کند.

یک عضو کمیته مرکزی حزب دمکرات نیز اعلام کرده که این حزب از ابتدا می‌دانست اتحادیه میهنی قصد ندارد پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری عراق، کابینه جدید اقلیم را تشکیل دهد.

پس از درگذشت جلال طالبانی، به‌ویژه از انتخابات سال ۲۰۱۸، منصب ریاست‌جمهوری عراق به یکی از نقاط اصلی اختلاف میان دو حزب تبدیل شده است؛ به‌گونه‌ای که نه حزب دمکرات نامزد اتحادیه را می‌پذیرد و نه اتحادیه حاضر به مصالحه است، هرچند این منصب طبق عرف سیاسی سهم کردها محسوب می‌شود.

در همین حال، پولا طالبانی، عضو رهبری اتحادیه میهنی، نسبت به نزدیک شدن دوباره دو حزب ابراز امیدواری کرده و گفته است: «اتحادیه همواره آماده گفت‌وگو است و پیش‌بینی می‌کنم پس از تشکیل دولت عراق، اقلیم وارد مرحله جدیدی شود.»

او تأکید کرد: «شرایط ایجاب می‌کند که حزب دمکرات و اتحادیه میهنی با احساس مسئولیت با یکدیگر دیدار کنند.»