دختر صدام حسین از بارزانی برای «افتتاح دفتر حزب بعث» در اقلیم کردستان تشکر کرد

به گزارش کردپرس، رغد صدام حسین در صفحه شخصی خود در فیس‌بوک، با انتشار تصویری از خودش در کنار مسعود بارزانی، از وی تشکر کرد.

او در این پست مدعی شده است که بارزانی زمینه افتتاح دفتر حزب بعث عربی سوسیالیستی در اقلیم کردستان را فراهم کرده و حفاظت لازم نیز برای آن در نظر گرفته شده است.

این پست که طی ساعات اخیر منتشر شده، در صفحه‌ای با حدود ۴۰۴ هزار دنبال‌کننده بازتاب گسترده‌ای داشته و با واکنش‌های مختلفی در فضای مجازی روبه‌رو شده است.

تا لحظه تنظیم این خبر، هیچ‌گونه واکنش رسمی از سوی دفتر مسعود بارزانی یا نهادهای اقلیم کردستان درباره محتوای این ادعا منتشر نشده است.