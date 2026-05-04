اعتصاب غذای شیروان شیروانی وارد روز سیزدهم شد/ تداوم بی اعتنایی دولت اقلیم

به گزارش کردپرس، طبق محتوای منتشرشده در صفحه رسمی شیروان شیروانی، این روزنامهنگار که در پرونده موسوم به بازداشتشدگان «بادینان» در زندان بهسر میبرد، از ۱۳ روز پیش دست به اعتصاب غذا زده و اعلام کرده تا تحقق خواستههایش به این اقدام ادامه خواهد داد.
در این متن تأکید شده که شیروان شیروانی دو مطالبه «ساده و قانونی» دارد: نخست، انتقال به مرکز اصلاح و تربیت سلیمانیه، و دوم، برخورداری از حق ملاقات با خانواده و فرزندش در چارچوب قانون.
همچنین در این بیانیه آمده است که پیشتر نیز در زمان بازداشت وی و دیگر روزنامهنگاران و فعالان، تلاش شده بود «واقعیتها برای افکار عمومی روشن شود» و از مطالبات آنان حمایت صورت گیرد.
در ادامه، با اشاره به وضعیت کنونی شیروان شیروانی، از آن بهعنوان یک «فعال آزادیخواه» یاد شده که اکنون در زندان دست به اعتصاب غذا زده و خواستههایش مورد بیاعتنایی قرار گرفته است.
این متن همچنین از تمامی «آزادیخواهان» خواسته است در راستای حمایت از حقوق، زندگی و آزادی، از شیروان شیروانی پشتیبانی کنند و تأکید کرده که نادیده گرفتن مطالبات او از سوی نهادهای رسمی غیرقابل قبول است.
در بخش پایانی نیز با طرح این ادعا که بازداشت وی «بدون مبنای قانونی» بوده، بر ضرورت آزادی بیقید و شرط او تأکید شده است.
