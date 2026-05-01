بازداشت صدها نفر در تجمع اول ماه می در استانبول؛ میدان تقسیم همچنان بسته است

به گزارش کردپرس، همزمان با برگزاری مراسم یکم ماه می، روز جهانی کارگر در استانبول، از ساعات اولیه صبح، ده‌ها اتحادیه کارگری، احزاب سیاسی، سازمان‌های مدنی و گروه‌های جوانان تلاش کردند با عبور از موانع پلیس خود را به میدان تقسیم برسانند؛ میدانی که سال‌هاست به نماد مطالبات کارگری در ترکیه تبدیل شده اما همچنان برای برگزاری این مراسم بسته نگه داشته می‌شود.

استانداری استانبول اعلام کرد که تا ساعت ۱۸:۰۰، در پی مداخله نیروهای امنیتی، ۵۷۵ نفر بازداشت شده‌اند و روند رسیدگی به وضعیت آنان در مراکز پلیس ادامه دارد. در مقابل، انجمن وکلای معاصر (ÇHD) تعداد بازداشت‌شدگان را ۵۷۶ نفر اعلام کرد و افزود که در میان آنان ۱۷ کودک، ۸ وکیل و ۲ روزنامه‌نگار حضور دارند.

به گفته این نهاد، بخشی از بازداشت‌شدگان پس از انجام مراحل اداری آزاد خواهند شد، اما دست‌کم ۴۷ نفر با قرار بازداشت، برای بررسی بیشتر به دادستانی معرفی می‌شوند.

در حالی که مقامات ترکیه اجازه برگزاری مراسم را در میدان‌های کادیکوی و کارتال داده بودند، تلاش برای حرکت به سمت میدان تقسیم با محدودیت شدید مواجه شد. مناطق مرکزی شهر از جمله شیشلی و مجیدیه‌کوی عملاً تحت محاصره امنیتی قرار گرفت و بسیاری از خیابان‌ها با موانع فلزی بسته شدند.

بنا بر گزارش روزنامه جمهوریت، از ساعات ابتدایی روز، گزارش‌هایی از برخورد پلیس با تجمع‌کنندگان منتشر شد. نیروهای امنیتی در برخی نقاط با استفاده از گاز اشک‌آور و خودروهای آب‌پاش به متفرق کردن جمعیت پرداختند. همچنین گروه‌هایی که قصد حرکت از پل بسفر به سمت تقسیم را داشتند، با مداخله پلیس روبه‌رو و بازداشت شدند.

بر اساس گزارش‌ها، شمار بازداشت‌ها در طول روز به‌تدریج افزایش یافت؛ به‌طوری‌که این رقم در ساعات میانی روز از ۳۰۰ نفر گذشته و تا عصر به بیش از ۵۰۰ نفر رسید. برخی فعالان کارگری در سخنرانی و مصاحبه های خود با تأکید بر این که «میدان تقسیم متعلق به همه مردم است»، محدودیت‌های اعمال‌شده را مغایر با حق تجمع دانستند. آنها همچنین از برخوردهای خشونت‌آمیز پلیس و بازداشت گسترده معترضان انتقاد کردند.

با این حال مقامات استانداری استانبول اعلام کردند که این اقدامات در راستای حفظ امنیت عمومی انجام شده و برخی «گروه‌های غیرقانونی» با نادیده گرفتن مقررات، موجب بروز درگیری شده‌اند.

با وجود محدودیت‌ها، مراسم روز کارگر در دیگر نقاط شهر از جمله کادیکوی و کارتال با حضور گسترده مردم برگزار شد، اما فضای امنیتی سنگین در مرکز استانبول، بار دیگر برگزاری این روز را به صحنه‌ای از تنش میان معترضان و نیروهای پلیس تبدیل کرد.