ترامپ انتخاب علی الزیدی را تبریک گفت؛ دعوت رسمی به واشنگتن

به گزارش کردپرس، ترامپ در این پیام نوشت: «به علی الزیدی بهخاطر نامزدی برای نخستوزیری عراق تبریک میگویم.»
او افزود: «برای او در تلاش جهت تشکیل دولتی جدید، به دور از تروریسم و قادر به ایجاد آیندهای روشن، آرزوی موفقیت داریم.»
رئیسجمهور آمریکا همچنین نوشت: «ما مشتاق روابطی جدید، قوی و پویا میان عراق و آمریکا هستیم» و این تحول را «آغاز فصلی تازه» در روابط میان عراق و ایالات متحده آمریکا توصیف کرد که به گفته او «سرشار از رفاه، ثبات و موفقیتی بیسابقه خواهد بود.»
در همین حال، منابع آگاه از گفتوگوی تلفنی میان علی الزیدی و دونالد ترامپ خبر میدهند که طی آن ترامپ بهطور رسمی از الزیدی دعوت کرده است تا پس از تشکیل دولت جدید عراق، به واشنگتن سفر کند.
