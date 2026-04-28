به گزارش کردپرس، بافل جلال طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، در پیامی انتصاب علی زیدی به عنوان نخستوزیر جدید عراق را تبریک گفت و بر حمایت این حزب از دولت آینده تأکید کرد.
طالبانی ضمن آرزوی موفقیت برای زیدی در این مسئولیت خطیر، بیان داشت که یاریدهنده او برای تشکیل دولتی توانا و فراگیر خواهد بود.
وی افزود: «ما همکاری با این دولت را ادامه میدهیم تا عراق از بحرانهای اقتصادی و امنیتی پیشِ رو نجات یابد.»
رئیس اتحادیه میهنی کردستان تصریح کرد: «از دولت جدید پشتیبانی میکنیم و در تلاشهای خود برای تقویت هماهنگیها به سود ملتهایمان پایدار خواهیم بود.»
