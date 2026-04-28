۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۹

بافل جلال طالبانی: از دولت علی زیدی برای عبور عراق از بحران‌ها حمایت می‌کنیم

سرویس عراق و اقلیم کردستان- بافل جلال طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، با تبریک به علی زیدی به‌مناسبت انتصابش به عنوان نخست‌وزیر عراق تبریک گفت.

به گزارش کردپرس، بافل جلال طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، در پیامی انتصاب علی زیدی به عنوان نخست‌وزیر جدید عراق را تبریک گفت و بر حمایت این حزب از دولت آینده تأکید کرد.

طالبانی ضمن آرزوی موفقیت برای زیدی در این مسئولیت خطیر،  بیان داشت که یاریدهنده او برای تشکیل دولتی توانا و فراگیر خواهد بود.

وی افزود: «ما همکاری با این دولت را ادامه می‌دهیم تا عراق از بحران‌های اقتصادی و امنیتی پیشِ رو نجات یابد.»

رئیس اتحادیه میهنی کردستان تصریح کرد: «از دولت جدید پشتیبانی می‌کنیم و در تلاش‌های خود برای تقویت هماهنگی‌ها به سود ملت‌هایمان پایدار خواهیم بود.»

