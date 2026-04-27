انتصاب جوان ترین نخست وزیر تاریخ عراق؛ علی الزیدی مامور تشکیل کابینه شد

به گزارش کردپرس، نزار آمیدی، رئیس‌جمهور عراق، روز دوشنبه ۲۷ آوریل ۲۰۲٦ علی الزیدی را به عنوان نامزد چارچوب هماهنگی مأمور تشکیل کابینه کرد.

​الزیدی که متولد ۱۹۷۸ و دارای سوابقی در حوزه تجارت و بازرگانی است، جایگزین محمد شیاع السودانی خواهد شد.