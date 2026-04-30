دشمن در جنگ رمضان به دنبال فروپاشی نظام بود، اما به اهدافش نرسید

به گزارش کردپرس، محمد رشیدی در مراسم افتتاح نیروگاه ۶ مگاواتی خورشیدی بیستون با اشاره به جایگاه ویژه استان کرمانشاه در نوآوری‌های صنعت برق اظهار داشت: پروژه‌ای که امروز شاهد افتتاح آن هستیم، کاری است که تا پیش از این در هیچ استانی از کشور انجام نشده بود.

وی افزود: کرمانشاه اولین استانی است که به همت پرسنل تلاشگر برق منطقه‌ای و مدیریت هوشمندانه این شرکت، توانست از ظرفیت زمین‌های پست‌های انتقال برای تولید انرژی پاک استفاده کند.

نماینده کرمانشاه با قدردانی از پیگیری‌های مستمر استاندار افزود: دکتر حبیبی از همان ابتدای کار، شخصاً پیگیر رفع موانع این نیروگاه بودند. هماهنگی میان استاندار محترم و مجموعه برق منطقه‌ای باعث شد تا امروز شاهد شکستن طلسمی باشیم که می‌تواند الگوی تمام شرکت‌های برق در سراسر ایران قرار گیرد.

دکتر رشیدی در بخش دیگری از سخنان خود به شرایط سیاسی بین‌المللی اشاره کرد و گفت: دشمن در جنگ رمضان به دنبال فروپاشی نظام و ایجاد اجماع جهانی علیه ما بود، اما به هیچ‌کدام از اهدافش نرسید. امروز قیمت نفت به مرز ۱۳۰ دلار رسیده که این خود نشانه ذلت و بن‌بست اقتصادی آمریکاست.

وی تاکید کرد: پیروز واقعی این میدان، ملت ایران است که با حفظ استقلال و کرامت خود، در برابر رژیم کودک‌کش صهیونیستی و حامیانش ایستادگی کرد.

نماینده مردم کرمانشاه با تاکید بر لزوم رفع بروکراسی اداری خاطرنشان کرد: اگرچه امروز شاهد یک افتخار ملی در کرمانشاه هستیم، اما نباید فراموش کنیم که بخش خصوصی هنوز در پیچ و خم‌های اداری گرفتار است. ما در برنامه هفتم پیشرفت، تکالیف سنگینی برای وزارت نیرو تعیین کرده‌ایم و انتظار داریم موانع از پیش پای سرمایه‌گذاران کوچک و بزرگ برداشته شود تا با شتاب بیشتری به سمت رفع ناترازی انرژی حرکت کنیم.

وی در پایان ضمن تبریک میلاد امام رضا (ع) و روز صنعت برق، ابراز امیدواری کرد که این پروژه آغازگر موج جدیدی از توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در غرب کشور باشد.