حزب دمکرات کردستان: شرط بازگشت ما به روند سیاسی بغداد، دریافت پست وزارت خارجه است

به گزارش کردپرس، اشواق جاف، نماینده حزب دمکرات کردستان در پارلمان عراق، اعلام کرد که بایکوت جلسات پارلمان از سوی این حزب به معنای عقب‌نشینی نیست، بلکه اقدامی دموکراتیک برای بیان نارضایتی سیاسی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به شروط بازگشت حزب دمکرات به بغداد، تأکید کرد که این حزب خواهان اجرای کامل حقوق بخشهای جمعیتی عراق بر اساس قانون اساسی و در این چارچوب، مطالبه اصلی خود را تصدی وزارت خارجه عراق عنوان می‌کند.

اشواق جاف افزود که حزب دمکرات اجازه نخواهد داد هیچ طرف دیگری در تعیین نامزدهای کُرد برای ریاست‌جمهوری و دیگر مناصب دخالت کند و این موضوع را بخشی از حقوق سیاسی کُردها دانست.

او همچنین با اشاره به نتایج انتخابات، تصریح کرد که کُردها مستحق دریافت چهار وزارتخانه در دولت عراق هستند که یکی از آن‌ها باید از وزارتخانه‌های حاکمیتی باشد.

به گفته این نماینده پارلمان، درخواست رسمی حزب دمکرات برای در اختیار گرفتن وزارت خارجه، بر پایه عملکرد موفق وزرای پیشین این حزب در این سمت مطرح شده است.